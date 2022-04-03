政治
乌克兰官员：首都基辅地区发现410具平民尸体
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乌克兰检察总长维涅迪克托瓦4月3日表示，当局在不久前从俄罗斯军队手中夺回的首都基辅地区，共找到410具平民尸体。泽连斯基表示：俄罗斯部队对布查镇实施的酷刑和谋杀要担责任。他表示：乌克兰设立的特殊的机制调查俄罗斯在乌克兰犯下的所有的罪行。俄罗斯第一副常驻联合国代表德米特里波兰斯基(Dmitry Polanski)则表示：鉴于乌克兰激进分子的公然挑衅，俄罗斯要求安理会周一召开会议澄清布查镇发生的实情。
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维涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）告诉乌国电视台：“410具平民尸体被运出解放后的基辅地区。法医已完成相验其中的140具。”
乌克兰本周末从俄军手中夺回整个基辅地区的控制权，并指责莫斯科在距离首都西北方30公里的布查镇（Bucha）进行“蓄意屠杀”。
布查镇长费德鲁克（Anatoliy Fedoruk）2日告诉法新社，镇上到处尸体横陈，280名死者已下葬在一处集体坟场。
俄罗斯方面则否认杀害平民，并称这些指控是“基辅政权和西方媒体又再一次捏造消息。”
莫斯科国防部也宣称：“该镇在俄罗斯武装部队控制期间，没有一名当地居民遭受任何暴力行为。”
俄军于2月24日入侵乌克兰，3天后占领布查。
除了布查之外，乌方也指控俄军在邻近城镇伊尔平（Irpin）杀害平民，当地与布查一样遭到巨大破坏。
据乌国当局说法，自莫斯科进攻以来，伊尔平至少有200人丧生。
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