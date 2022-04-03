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乌克兰官员：首都基辅地区发现410具平民尸体

les corps découverts à Boutcha « soulèvent de sérieuses questions quant à d’éventuels crimes de guerre », selon l’ONU © STRINGER / REUTERS

作者： 法广 4 分钟

乌克兰检察总长维涅迪克托瓦4月3日表示，当局在不久前从俄罗斯军队手中夺回的首都基辅地区，共找到410具平民尸体。泽连斯基表示：俄罗斯部队对布查镇实施的酷刑和谋杀要担责任。他表示：乌克兰设立的特殊的机制调查俄罗斯在乌克兰犯下的所有的罪行。俄罗斯第一副常驻联合国代表德米特里波兰斯基(Dmitry Polanski)则表示：鉴于乌克兰激进分子的公然挑衅，俄罗斯要求安理会周一召开会议澄清布查镇发生的实情。