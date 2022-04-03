乌克兰布查屠杀案震惊 欧洲谴责

乌克兰/俄罗斯

乌克兰基辅远郊布查镇昨天俄罗斯军队撤离落入乌克兰军队掌控。当地陆续发现匆忙抛弃或掩埋的乌克兰人死亡者尸体。除了街头散乱横尸，更有乱葬坑，埋有数百人死者尸体。尽管是乌克兰战争，但平民遭肆意枪杀，尸体遭虐待，境况震惊欧洲。欧洲一致谴责，要求调查，要求追责。德国总理肖尔茨今天说希望广为揭露 "俄罗斯军队对平民犯下的罪行"，并追查真相。

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据法新社今天发自布查的报道称，布查Boutcha当地救援负责人周日说，在布查的一个乱葬坑中发现了57人的尸体，这是一个被乌克兰军队重新占领的城镇，在那里已经发现了许多尸体。

在乌克兰首都西北部城镇中心的一座教堂后面，可以看到十几具尸体，有些只被部分掩埋。有几个人被装在黑色的尸袋里，其他死者则穿着民衣。

组织处理尸体的谢尔盖-卡普里奇尼（Serhii Kaplytchnyi）告诉法新社：在这里，在这个长长的坟墓中，埋葬了57人。

欧洲理事会主席、柏林和伦敦第一时间谴责俄军"暴行"，甚至指控俄军是犯下 "战争罪 "的人，特别是在布查，法新社周六报道在一条街道上看到了尸体，另近300人被埋在不同乱葬坑里。

据乌克兰总统发言人谢尔盖-尼基福罗维尔告诉英国广播公司：""我们发现了乱葬岗。我们发现死者有人手脚被捆绑，（......）脑后有弹孔。" 乌克兰总统发言人称，这些人显然是平民。

乌克兰外交部长库莱巴Dmytro Kouleba谴责周日在Butcha发现的许多无生命的尸体是俄罗斯军队的 "蓄意 "行为。

法新社周六看到至少20名身着平民衣服的男子的尸体横陈在本周被乌克兰军队夺回的布查的一条街道上。其中一人双手被绑，尸体散落在几百米范围。

据法新社报道说，北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格周日说，归咎于俄罗斯军队在基辅附近的布查对平民的杀戮是 "可怕的"。北约秘书长谴责这种 "几十年来在欧洲从未见过的残暴行为"。

北约秘书长在美国CNN电视频道上说："平民成为目标和被杀害是绝对不可接受的，这突出了结束这场战争的重要性。

当被问及俄罗斯军队离开基辅地区，而乌克兰军队说他们已经夺回了该地区时，北约秘书长持谨慎态度："我们不应过于乐观，因为我们担心俄罗斯军队袭击可能会增加，特别是在南部和东部"。

据法新社，德国总理肖尔茨今天说希望广为揭露 "俄罗斯军队对平民犯下的罪行"。此前德国副总理，德国外长均谴责俄罗斯军队滥杀乌克兰平民。

欧盟理事会主席米歇尔称震惊，并明确谴责俄罗斯在布查大屠杀。