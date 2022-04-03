俄罗斯侵略乌克兰战争已39天

乌克兰/俄罗斯

乌克兰战争今天已然是第39天。战火炽燃，谈判奔走喧议，人道撤离艰维，举国断壁残垣，国民水深火热，被指是乌克兰今天的写照。眼下战况聚焦敖德萨。今天周日上午一连串的爆炸震撼了乌克兰西南部的主要港口敖德萨，这个历史悠久的城市到目前为止还没有受到战斗的影响，但据乌克兰军方报告，暂时没有发现人员伤亡。

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据法新社今天报道称，在乌克兰北部，俄罗斯军队正在从首都基辅和切尔尼戈夫附近的主要城镇撤出。

在基辅和北方，根据乌克兰国防部副部长周六宣布，在俄罗斯军队撤出后，乌克兰人已经重新控制了整个基辅地区。而且乌克兰证实，俄罗斯军队正在向东部和南部重新部署，以 "维持 "他们在那里已经占领的领土的控制权。

消息说，在俄罗斯发动入侵一个多月后，"伊尔平、布查、戈斯托梅尔和整个基辅地区的城镇已经从入侵者手中获得解放。

乌克兰东部和南部， 法新社记者发现，周日上午，乌克兰的主要黑海港口敖德萨发生了一系列爆炸，但乌克兰军队表示没有人受伤。消息人士说，爆炸发生在6点左右（格林尼治标准时间3点），随后一个工业区上空出现了巨大的黑烟和火焰柱。

乌克兰南部地区指挥部的一名官员弗拉迪斯拉夫-纳扎罗夫在一份声明中说，这是一次火箭弹袭击，但没有造成任何人员伤亡。纳扎罗夫说，敖德萨地区是敌人的优先目标之一。他说："敌人继续采取暗中打击敏感基础设施的做法，"他重申禁止公布任何关于打击地点或破坏情况的信息。

据敖德萨市早些时候在一份声明中说，“俄罗斯纳粹进行了一次导弹袭击，其中一些被乌克兰防空部队击落。”乌克兰敖德萨当局指控俄罗斯军队是纳粹。

从2014年被莫斯科吞并的克里米亚半岛到东顿巴斯地区的亲俄分离主义共和国顿涅茨克和卢甘斯克，整个乌克兰的东海岸都被俄罗斯军队占领，除了马里乌波尔市的部分地区，该城仍然有乌克兰军队的抵抗。马里乌波尔是该国东南部亚速海的一个战略港口，仍被围困并不断遭到炮击。据乌克兰消息人士称，至少有5000人死亡，16万平民仍然被困。

据乌克兰军队总部称，俄罗斯军队还继续 "部分封锁哈尔科夫市"，这是乌克兰东部的第二大城市，那里的工业区和居民区是炮火目标，但该总部指出，炮火的强度已经下降。

在乌克兰西部和中央地区，据乌克兰总统府说，周五晚上，第聂伯罗和乌克兰最大炼油厂所在地克雷缅楚克（Kremenchuk）的基础设施被击中，而俄罗斯国防部周六宣布，它用 "高精度武器 "摧毁了该炼油厂的汽油和柴油库。

关于乌克兰人民伤亡损失，法新社说目前没有关于平民伤亡的准确和最新数字，但显然至少有数千人。

在军事方面，范围极广。上周，俄罗斯承认有1351名士兵死亡，3825人受伤，这是三个多星期以来的第一次官方公布数字。

但西方消息来源一致认为俄罗斯方面有几千人死亡，基辅方面说甚至达到了12000人。

在乌克兰方面，乌克兰总统泽连斯基总统在3月12日提到 "大约1300名 "军人伤亡。据该报道，这个数字也不是很有确切。

乌克兰战争造成大量流离失所，难民逃离。据联合国统计，战争已经迫使410多万乌克兰人逃离他们的国家。总共有超过一千万人，即超过四分之一的乌克兰人口，失去家园，乌克兰人要么越过边界进入邻国，要么在乌克兰其他地方寻求庇护。

据联合国估计，乌克兰境内有近650万人流离失所。