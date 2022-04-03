俄罗斯军队遭控滥杀乌克兰人 欧盟理事会主席震怒要求加大制裁

乌克兰/俄罗斯

欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔周日指责俄罗斯军队在基辅地区犯下 "暴行"，呼吁对莫斯科实施更多制裁。米歇尔在推特上写道："对俄罗斯军队在被解放的基辅地区犯下的暴行的令人不安的画面感到震惊，" 米歇尔使用了标签 "#布查大屠杀"，该标签以从俄罗斯人手中夺取的乌克兰城镇命名，那里有近300人被埋在乱葬坑中。新的指控称，俄罗斯军队撤离后的土地上多处尸骨陈横，甚至在死者身下埋有地雷。

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据法新社今天报道称，乌克兰基辅旁布查镇发现乌克兰人遭杀戮尸体陈横。乌克兰外长库莱巴愤怒指控称，"布查的屠杀是故意的。"在基辅西北部的小镇上发现了许多尸体，该镇刚刚被从俄罗斯军队手中夺回。

乌克兰外长指控说，“布查的大屠杀是故意的。俄罗斯人想尽可能多地消灭乌克兰人。我们必须阻止他们，把他们赶出去。” 他在推特上写道：“我要求新七国集团制裁现在就实施致命性的制裁。”

法新社说，乌克兰副总理Iryna Verechtchuk周日表示，乌克兰有11名市长和地方政府领导人在被俄罗斯军队绑架后仍被关押。

乌克兰副总理Iryna Verechtchuk在其Telegram账户上发布的视频信息中说：“截至今天，来自基辅、赫尔松、哈尔科夫、扎波罗热、米科拉耶夫和顿涅茨克地区的11名地方社区负责人被关押。”

Iryna Verechtchuk说："我们正在通知国际红十字会（ICRC）、联合国、所有可能的组织，报告被掳走以及其他失踪的平民事件。" 她要求“每个人都为他们的释放尽一切努力。”

Iryna Verechtchuk还报告，基辅以西的莫蒂金村的村长在囚禁中被俄罗斯军队杀害。3月26日，乌克兰检察院宣布了奥尔加-苏申科和她的丈夫被绑架的消息，她的丈夫也在周六被发现死亡。

自2月24日俄罗斯军队开始入侵以来，在其占领的领土上，有几个乌克兰城镇的市长被绑架的消息引起了欧盟的谴责。其中，梅利托波尔（南部）的市长被释放，以换取几个俄罗斯士兵。

非政府组织人权观察周日在一份报告中说，它记录了几起俄罗斯军队在被占领乌克兰领土上可能犯下的战争罪行，包括多次强奸和几次行刑式处决。

据法新社今天称，欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔周日指责俄罗斯军队在基辅地区犯下 "暴行"，呼吁对莫斯科实施更多制裁。

据米歇尔在推特上写道："对俄罗斯军队在被解放的基辅地区犯下的暴行的令人不安的画面感到震惊。" 米歇尔提到了标签 "#布查大屠杀"，该标签以从俄罗斯人手中夺取的乌克兰城镇命名，那里有近300人被埋在乱葬坑中。

欧洲理事会主席米歇尔说："欧盟正在帮助乌克兰和非政府组织收集必要的证据，以便在国际法院起诉俄罗斯。

据路透社引述乌克兰地方官员报道，星期六，俄罗斯导弹袭击乌克兰多个城市。

波尔塔瓦(Poltava)地区负责人Dmitry Lunin说，俄罗斯导弹周六早些时候袭击乌克兰中部的两个城市，破坏了基础设施和住宅。“波尔塔瓦。一枚导弹在夜里击中一个基础设施，”Lunin在一个网上帖子中写道，“克列缅丘格(Kremenchuk)早上遭受多次攻击。”

Lunin后来说，至少有四枚导弹击中了波尔塔瓦的两个基础设施，而根据初步信息，有三架敌机袭击了克列缅丘格的工业设施。

波尔塔瓦市是基辅以东的波尔塔瓦地区的首府，而克列缅丘格是该地区的主要城市之一。

Lunin说，没有关于可能的伤亡的即时信息。

在乌克兰西南部的第聂伯罗(Dnipro)地区，当地负责人Valentyn Reznichenko在一个网上帖子中说，导弹击中了一个基础设施，造成两人受伤和重大损失。他说，在Kryvyi Rih市，一个加油站遭到炮击，造成火灾。