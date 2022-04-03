匈牙利选举： 公正透明成为影响选举结果之关键

匈牙利/选举

匈牙利4月3日立法选举选举，从此选举争夺激烈，民调显示，反对党与执政党的支持率日益靠近，选举能否做到公正透明成为此次选举关键，尤其是2018年时反对党就指控执政党选举舞弊，两天前在罗马尼亚的一个垃圾场发现的被焚烧的支持反对党的选票更使此次选举公正蒙上阴影。

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选举监督团规模空前

负责观察选举的欧洲合作与安全组织（OSCE）首次对欧洲国家派出一个由200多民观察员组成的完整的观察团监督选举。另一大资金来自美国的选举监督组织欧洲大选观察员代表团(ENEMO)也派出规模盛大的观察团将人员遍布匈牙利全国各地投票站。

Janos Gulyas, from Budapest, will work as voting official during the elections on 3 April 2022, at the village of Kisberzseny, 142 km from the Hungarian capital. He is sceptical about the chances of the opposition winning. © RFI/Jan van der Made

此外反对党联盟还设立了一个名为20K的民间选举监督组织，他们由120名长期工作人员和约27,700名志愿者组成，该协会成员在选举前接受了培训，以便在投票日向全国各地派出人员，报告任何违规行为。这在匈牙利几乎是一场革命。作为20K组织的成员之一，Janos Gulyas 周日一早五点抵达离布达佩斯一百多公里的一个仅有76名选民的小村，他向记者表示，将十分严密的监督投票过程，确保自己子女的未来不会被盗窃。

Monika Orosz, a volunteer who helps monitoring elections in Hungary. She's pessimistic about the fate of the opposition. Budapest, 3 April 2022. © RFI/Jan van der Made

Monika Orosz是一位三十多岁的职业女子，她向法广解释了她成为12K选举监督组织志愿者的原因，她坚信奥尔班政府官员腐败透顶，这是她之所以支持反对党的原因，由于匈牙利诸多选民都对2018年的选举结果存有疑虑，因此她决定积极参与监督过程，期待此次选举能够真正坐到公正透明，因而只有在这样的前提下，选举结果才能够确切地反应民意。

2018年选举确实有舞弊吗？

奥尔班2010年重新掌权后不久便积极推动改革选举法，接连通过了两项法律，给予许多居住在国外的匈牙利裔人公民身份和投票权，包括通过邮件投票。最近，一项选举修正案改变了居住地的定义，现在可以是一个简单的联系地址，而不需要保证一个人真的住在选区。此外，在此次选举前夕，政府也允许选民在投票隔离间中拍照，类似地修改条例被反对党指控旨在方便选举买卖交易。

至于2018年选举中是否确有舞弊？布达佩斯“中欧地区邮报”的主编，“奥尔版统治之下的匈牙利”一书的作者 Corentin Léotard 指出，观察家一致认为确实存在舞弊现象，不过，他个人认为，无论是否有舞弊，奥尔班当选应该毫无疑问，不过，倘若没有舞弊，执政党或许很难获得国会三分之一的绝对多数。

2010年奥尔班重新当选时他领导下的青年民主联盟曾经获得议会三分之二的绝对多数，然而，2014年奥尔班的亲俄政策使执政党失去议会绝对多数。