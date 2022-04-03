匈牙利选举：在裴多菲的祖国反对党背水一战誓言捍卫自由

匈牙利/中国

“没有一个匈牙利基督教徒会投票支持奥尔班”，匈牙利反对党候选人， 保守派市长马基-札伊 彼得昨天在首都布达佩斯举行了周日投票之前的最后一次竞选会议，他在会上谴责总理奥尔班庇护性侵儿童的天主教牧师，拒绝援助遭到俄罗斯军队屠杀的乌克兰人，马基-札伊 敦促选民前往投票站投票，他说，此次选举两派势均力敌，一个小选区很可能会决定匈牙利今后四年的走向。

广告 继续浏览后续

匈牙利近八百万选民今天将投票选举出匈牙利议会199个议席，此次选举是奥尔班执政12年来选情最激烈的一次，观察家普遍认为今天的投票率将远远高于四年前的56 %。其主要原因是匈牙利所有的反对党选民对奥尔班的执政方式早已忍无可忍。

六个孩子的父亲 Janos Gulyas 曾经在法国就学，今天是公告商：“贪污腐败实在令人忍无可忍，不仅使整个社会道德败坏，而且也对经济运作产生影响。奥尔班执政12年来不断损坏民主运作模式，民主制衡机制已经名存实亡，所以，这一切必须改变，我有六个孩子，我希望我的孩子能够在欧洲国家的民主自由的环境中生活。而且我们也看到民主在世界各地都受到挑战，我们只要看看香港所发生的一切都不难明白，所谓不自由民主与中国的例子，中国道路正在成为目前匈牙利总理的追随模式，而我对此坚决反对。“

来自海峡两岸的华侨看匈牙利选举

中国模式在此次匈牙利选举中的象征就是复旦大学布达佩斯分校，在竞选会议上复旦的名字多次被提到。

在匈牙利生活着有一定规模的华人社群，华侨的总人数今天已经超过三万，中匈两国经贸合作日益紧密，不过来自中国大陆的华侨却大多拒绝接受录音采访，他们基本上都支持现任总理奥尔班，认为他可以推动经济，对反对党的贪腐谴责也以所有国家都有贪腐现象作为回答。

匈牙利台商刘先生，2022年3月31日。 © 法广

相比之下，来自台湾的华人比较健谈，也会毫无顾忌地披露自己的身份，在匈牙利生活了25年的刘先生向法广表述说：”我个人认为此次选举民众的参选热情高于往年，当然这主要牵涉到乌克兰俄罗斯战争以及之前发生的一些比如说复旦分校等敏感事件，这些都相对激发匈牙利人对从此选举的参与，我决定匈牙利同台湾有些可比性，台湾是从威权时代走向民主开放，匈牙利是从前苏联走向民主民主开放国家，这个过程走来不容易，成果来之不易，所以，希望匈牙利无论哪个政党执政都要珍惜民主成果，不要走回头路。“