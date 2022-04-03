因乌战 波兰态度大转弯开放看境内部署美国核弹

乌克兰/俄罗斯/波兰

波兰呼吁各界加强对抗侵略乌克兰的莫斯科当局，执政党“法律正义党”（PiS）党主席卡臣斯基表示，波兰会乐见驻欧洲美军人数增加50%，也会对国内部署核武持“开放”态度。

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据中央社今天引述消息报道称，波兰盼美军增加驻欧人数，并对国内部署核武态度开放。

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）下令发起“特别军事行动”以使乌克兰非军事化，实质上对邻国发动侵略，引发北大西洋公约组织（NATO）东翼国家的安全疑虑。为因应俄国行径，北约已加强在东翼的武力部署，上月宣布在保加利亚、匈牙利、罗马尼亚、斯洛伐克增加4个多国战斗群。

据德国“周日世界报”（Welt am Sonntag）今天刊出卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）的访问，他表示：“如果美国人基于俄国行为日益挑衅，把驻欧人数从现行的10万军人提高至15万人，波兰会很高兴。”据卡臣斯基说：“其中7万5000名军人应驻守在东翼，亦即与俄罗斯接壤国家；波罗的海国家与波兰应有5万驻军。”

卡臣斯基还提到，波兰会持“开放”态度看待在境内部署核武事宜，不过此事目前还不在考量范围内。

法律正义党网站也公布了这次访问内容。

据路透社指出，俄军入侵乌克兰之前，约有8万美军驻在欧洲。