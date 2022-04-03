德国谴责俄罗斯军队在布查镇暴行

乌克兰/俄罗斯/德国

德国副总理兼经济部长哈贝克周日谴责乌克兰布查镇发生的 "可怕的战争罪"，并呼吁欧盟国家对俄罗斯采取新的经济制裁。乌克兰基辅西北部的布查镇报告发现许多遭枪杀死者尸体。德国外交部长贝尔博克称来自布特查的图像 "令人无法忍受"。欧洲理事会主席米歇尔则以标签 "#布查大屠杀"，指控俄罗斯军队在基辅犯下的暴行。

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据德国副总理兼经济部长罗伯特-哈贝克在基辅西北部的布查镇星期六发现许多尸体的第二天告诉德国《图片报》："这一可怕的战争罪行不能不被追究。哈贝克指出，"我认为，加强制裁是有所指的。这就是我们与欧盟伙伴正在准备的事情。"

法新社说，几分钟后，德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克称来自布特查的图像 "令人无法忍受"。德国外长在推特上写道："普京肆无忌惮的暴力杀戮无辜的家庭，没有任何底线。" 德国外长称，"那些对这些战争罪行负有责任的人应该被追究责任"。

德国外长赞成，"我们将加强对俄罗斯的制裁，并对乌克兰的防务给予更多支持。"

欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔今天则呼吁对莫斯科实施更多制裁。据米歇尔在推特上写道："对俄罗斯军队在基辅解放区犯下的暴行的残忍画面感到震惊。" 米歇尔贴上标签 "#布查大屠杀"，该标签以从俄罗斯人手中夺取的乌克兰城镇命名，那里有近300人被埋在乱葬坑中。

乌克兰周日谴责俄罗斯军队在布查实施"蓄意屠杀"。

自乌克兰战争以来，欧盟已经对莫斯科采取了几轮制裁措施，包括大规模地针对公司、银行、高级官员和寡头，并禁止向俄罗斯出口货物。