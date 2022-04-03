波兰副总理指控法德偏袒俄罗斯乌克兰

政治

波兰副总理卡钦斯基（Jarosław Kaczynski）在3日公布的一项访谈中，指控德法两国过去与俄罗斯过从甚密。他并谴责德国对于俄罗斯入侵乌克兰之前的行为“视而不见”，因而造成今天的后果。对此，学者表示，卡钦斯基副总理向来主张对俄采取强硬措施，此次借乌克兰战争谴责德法两国，乃意料中事！

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卡钦斯基是波兰现任副总理，也是波兰右派执政党法律正义党(PiS)党魁。他在接受德国《世界报》(Die Welt)访问时指出，“德国和法国一样，对俄罗斯的行径存在强烈偏袒”。

卡钦斯基还对德国发出强烈的谴责。他说，“多年来，德国政府对俄罗斯在其总统普京(Vladimir Putin)领导下的所作所为，视而不见。如今，我们看到了后果”。他直言，对于德国在欧洲扮演的角色，波兰有相当多不满。

卡钦斯基谴责德国试图重建19世纪前总理“铁血宰相”俾斯麦(Otto von Bismarck)所做的，“与俄罗斯并肩下，主导一切”。

他还特别谴责德国，在俄乌战争初期，未对乌克兰提供足够的武器，以及拒绝对俄罗斯采取石油进口禁运的制裁。

卡钦斯基说，“俄罗斯石油销售的收益，是天然气的4至5倍，了解这一点非常重要”，也因此，“我们不能继续透过支付数十亿美元，来永久支持像俄罗斯这样的大国”。

据报导，在俄罗斯入侵乌克兰之前，德国有55%进口天然气、半数煤矿以及大约35%的石油都来自俄罗斯。

对此，淡江大学外交与国际关系学系副教授兼系主任郑钦模表示，当年讨论《里斯本条约》的双重多数表决机制，时任总理的卡钦斯基曾高声指责，若非德国纳粹的大屠杀，波兰当时的人口应该是8千万（现波兰人口约3.8千万人）。

郑钦模表示，卡钦斯基副总理向来主张对俄采取强硬措施，也主张欧盟与北约都应该东扩至乌克兰。因而对德国积极与俄罗斯改善关系非常不满，此次借乌克兰战争谴责德国对俄罗斯的能源依赖，乃意料之事！