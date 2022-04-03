匈牙利选举：为何亲普京及贪腐指控似难撼倒奥尔班？

匈牙利/选举

刚刚从布达佩斯市中心的投票站出来的Adriana是一位年轻的布达佩斯选民，她向记者表示，她投了奥尔班为代表的执政党的票，她表示投票是她作为公民应尽的义务，由于不希望变化，不希望社会动荡所以才支持执政党，认为执政党到目前为止的执政成果值得肯定。至于执政党最受诟病的舞弊问题，她认为这仅仅是反对党用来攻击执政党的一大借口,所有的政党都腐败，腐败并非是奥尔班政府的特色。

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一位年纪在70岁左右的女士用流利的英文向记者表示她投票支持奥尔班是为了稳定。她认为在奥尔班之前执政的社会党也同样贪腐，贪腐是一个人类的弱点。至于，俄罗斯入侵乌克兰的战争以及奥尔班与普京之间的关系，她承认目前的当务之急是必须停止战争，但是，如何停止以及战争的症结究竟是什么，这是一个十分复杂的问题，而匈牙利只是一个小国，必须在大国的夹缝之间生存并非易事。

此外，即使在支持反对党的选民中也有人对反对党的候选人颇为不满，批评他的立场过于保守，一位在中文学校学习中文的年轻女子向记者表示，她虽然反对奥尔班，但是，至少知道奥尔班的立场观点以及执政政策，而反对党候选人则基本是一位“政治素人”，不太了解他的政治主张，不知他当选后会如何执政。而且，反对派内部政治立场分歧过大，担心一旦当选之后，内部分裂将立刻爆炸，从而引发社会不稳定。

俄罗斯入侵乌克兰的战争爆发初期，观察人士预测亲普京的奥尔班的支持率或将急剧下滑，然而，奥尔班却成功地化解了对自己的不利因素，其中原因，布达佩斯“中欧地区邮报”的主编，“奥尔版统治之下的匈牙利”一书的作者 Corentin Léotard 认为，其中原因主要是由于奥尔版是一位iei十分灵活的政治人物，他向法广解释说：“在战争时代，政治强人往往受到民众青睐，奥尔版正是受惠于他的强人形象。而且，作为务实的政府首脑，他立即明白必须与普京保持距离，支持欧盟对俄罗斯的所有制裁措施，尽管他对此持有保留，与此同时，一向反对欧盟接受难民的奥尔版立即对来自乌克兰的难民敞开大门，向外界展示一个人道的匈牙利。一方面，奥尔版支持欧盟与北约的行动，对他们表示十分忠实，但另一方面，不仅拒绝向乌克兰输送武器，而且还拒绝武器途径匈牙利进入乌克兰，以此显示他对普京的姿态，强调匈牙利是一个和平的国家，部对外输出武器。到目前为止，奥尔版成功地完成了这一高难度地走钢丝练习。他从战争刚一爆发就明白在民意如此一边倒的背景下他不可能再一如既往地公开地与普京站在一边，但与此同时，他也对欧盟的制裁措施提出批评，尽管他最终并不加于否决，因为他知道有一些红线是不可逾越的。他就是一个十分务实的人。而且，重要的是，由于奥尔版控制绝大多数地媒体，无论是电视台，还是广播电台，网络媒体，从早到晚都在为奥尔版做宣传，在媒体的宣传之下，而反对党的任何不协调的声音似乎都难以被人接受。“

当然，除了以上因素之外，多数支持奥尔班的选民反复强调奥尔班将油气价格封顶的价格政策，对年轻人实施的优惠的税务政策，以及最近对退休人员多发放的一个月的退休金。