立陶宛宣布禁止进口俄罗斯天然气

停进俄天然气

立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达（ Gitanas Nausėda）周六在推特上推文道：“从本月开始，立陶宛将不再有俄罗斯出口天然气。 数年前，我们国家做出决定， 让我们国家在今天可以毫不费力地打破与（侵略者）的能源关系。” 他还写道：“如果我们能做到这一点，欧洲的其他国家将也能做到（这一点）。”

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白宫的一份报公告表示，美国和欧盟委员会上週宣布成立一个工作小组，以减少欧洲对俄罗斯化石燃料的依赖并增强欧洲的能源安全， 其中包括将美国和合作伙伴更多的液化天然气送至欧盟。

白宫在公告中写道：“欧盟委员会将与欧盟成员国合作，以确保至少在2030年之前，对美国额外的液化天然气的需求量增加近每年500亿立方米， 这与我们共同的零排放目标目标是一致的。此举将在考虑到能源价格应该反映长期的市场基准面和供求稳定性的情况下进行。”

美国和欧盟希望通过减轻对俄罗斯能源的依赖进一步孤立俄罗斯，因为欧洲40%的能源是从俄罗斯进口的，对欧洲出口能源的收入是俄罗斯财政的一个大头。

美国3月份也采取了类似的举措，禁止美国从俄罗斯进口石油天然气和煤炭，拜登政府的这一决定赢得了美国跨党派的支持。