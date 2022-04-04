德国总统：我对北溪2号的坚持显然是个错误，我错看了普京

德国/俄罗斯/乌克兰

德国总统、社民党人施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）长期倡导西方与俄罗斯和解，他最新对自己先前的立场表示遗憾，并称自己多年来对北溪2号天然气管道的支持显然是一个错误。

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乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andriy Melnyk）和波兰副总理卡钦斯基（Jarosław Kaczynski）在周日发表的对德国媒体的采访中，就施泰因迈尔作为代表人之一的德国政界亲克林姆林宫派加以抨击。梅尔尼克向德国《每日镜报》（Der Tagesspiegel）表示，施泰因迈尔在与以往的德国对俄政策决裂方面并不认真。他补充说，与施泰因迈尔有关的人，如德国总理朔尔茨的外交政策顾问普洛特纳（Jens Plötner）和联邦国务秘书安德烈亚斯·米凯利斯（Andreas Michaelis），以及许多重要的德国大使，也赞同施泰因迈尔所主张的与俄罗斯的亲密关系。

卡钦斯基在接受德国《星期日世界报》(Welt am Sonntag)的采访中也把矛头指向了德国的外交政策。卡钦斯基指出，波兰“对德国在欧洲的作用感到不满”。相反，他呼吁将美国在欧洲的驻军增加50%，以应对欧洲大陆新出现的安全危机。

梅尔尼克在采访中说，施泰因迈尔建立了一个“几十年来与俄罗斯的关系网络”。他补充说，“对施泰因迈尔来说，与俄罗斯的关系过去是、现在也是最基本的东西——甚至是神圣的。”

梅尔尼克评价称：“无论发生什么，即使是（俄罗斯）的入侵也不会起到很大的作用。”他补充说：“从普京的角度来看，不存在乌克兰人，不存在（乌克兰的）语言，不存在（乌克兰的）文化，因此也没有（乌克兰这个）国家。施泰因迈尔似乎也有这样的想法，即乌克兰人实际上不是一个主体。”

梅尔尼克此前曾公开批评施泰因迈尔，拒绝参加后者与俄罗斯音乐家举办的声援乌克兰音乐会的邀请。他介绍称：“在我看来，这场音乐会是向莫斯科方向发出的明确信号，甚至可能是向普京表明：我在这里坚守阵地。”

梅尔尼克指出，德国政府在分享其潜在的对乌武器援助计划方面并不坦诚。这位大使指出，他是在报纸上看到了德国计划向乌克兰提供3.08亿欧元武器的消息，和其他所有人一样。梅尔尼克说：“沟通可以做得更好。”

卡钦斯基则在采访中表示，欧洲需要更多的美国驻军，“因为俄罗斯的侵略性越来越强”，并补充说德国“对莫斯科有强烈的倾向”。他强调，朔尔茨也必须愿意为自由付出高昂的代价。卡钦斯基指出，波兰对美国在其领土上部署核武器持开放态度，尽管还没有与华盛顿就此事进行对话。

曾在默克尔任内担任过德国副总理和外长等职务的施泰因迈尔最新向媒体表示，俄罗斯入侵乌克兰意味着他和其他人必须诚实地反思他们的错误。施泰因迈尔告诉记者称：“我对北溪2号的坚持显然是一个错误。”他补充说：“"我们在坚持一座俄罗斯不再相信的桥梁，而且其他合作伙伴也警告过我们不要这样做。”

施泰因迈尔谈到：“我们未能成功建立一个共同的欧洲之家。”他补充说：“我不相信弗拉基米尔·普京会为了他的帝国疯狂而接受他的国家在经济、政治和道德上的彻底毁灭。”施泰因迈尔说：“在这一点上，我和其他人一样，都错了。”

施泰因迈尔坦言说，德国“将俄罗斯纳入（欧洲）共同安全架构的做法是失败的。”