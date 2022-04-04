欧洲议会主席：入侵乌克兰需成为克里姆林宫所犯的代价最大的错误

欧盟/乌克兰/俄罗斯

欧洲议会主席梅措拉（Roberta Metsola）4月4日呼吁对俄罗斯“立即通过一揽子新的有力制裁”，以便使莫斯科入侵乌克兰的决定成为“克里姆林宫所犯的代价最大的错误。”

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梅措拉当天在位于法国斯特拉斯堡的欧洲议会发言时说，对俄罗斯经济的打击“必须与我们看到的前所未有的暴行相称”。她并补充说，任何新的制裁需要“针对那些资助和支持普京的人，并堵塞任何现有漏洞。”

梅措拉说：“这些协调的非人道行为不能不得到回应，而且我们将追究所有责任人的责任。”

梅措拉向欧洲议会议员们表示：“俄罗斯军队在乌克兰犯下的暴行是可怕的。它们是可耻的，它们是无耻的。”这位来自马耳他的政治家补充说，乱葬岗和被谋杀的平民形象“是战争罪行，是战争罪犯犯下的罪行”。

曾于上周访问乌克兰，并在乌克兰议会发表讲话的梅措拉告诉欧洲议会议员们，她“很自豪地把我们的信息带到基辅，并表明我们的议会在这些黑暗时期与他们站在一起。”

梅措拉强调：“乌克兰正在为我们的价值观而战，在最困难的条件下，我们必须支持他们。”

梅措拉呼吁采取更多的行动，包括对乌克兰提供更多人道主义和军事装备援助，更多对俄罗斯的制裁和堵塞制裁漏洞，以及对俄方的天然气实现零依赖。

在梅措拉的讲话之后，欧洲议会为基辅郊外布查、伊尔平的受害者和所有在乌克兰冲突中死亡的人默哀一分钟。