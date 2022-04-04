波兰总理谴责马克龙对普京的态度

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波兰总理周一谴责法国总统马克龙对普京的态度，称没有人“曾与希特勒进行过谈判”。

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在乌克兰首都基辅附近发现俄罗斯军队滥杀平民并引发强烈情绪的背景下，由于法国总统马克龙坚持将普京视为对话者，波兰周一谴责马克龙面对普京的态度，波兰总理称称没有人“曾与希特勒进行过谈判”。

波兰总理马特乌什·莫拉维茨基周一在新闻发布会上问道，“马克龙总统先生，你与普京谈判了多少次，你得到了什么呢？”波兰总理继续问道，“你阻止了什么没有？”波兰总理还表示，“谁也不应该与罪犯谈判，需要的是打击他们。没有人曾与希特勒进行过谈判。你会与希特勒、斯大林、波尔布特谈判吗？”

就此，法国总统府回应说，重要的是要普京总统理解西方的要求，了解俄罗斯如果忽视这些要求会付出的代价。

法国总统府说，“从一开始，（马克龙）总统就使用了所有可用的手段让普京总统停止战争，如：大规模制裁、支持乌克兰、在和普京总统通话期间直接向普京总统提出要求。重要的是，要普京知道我们的要求，以及不回答我们的要求会付出什么代价。”

法国总统府继续表示，“我们惩罚这场战争的暴行的决心是完整的。（马克龙）总统昨天谴责了布查的罪行，并呼吁有关机构彻查，以追究俄罗斯的责任。”

法国总统府还说，“我们还支持新的一揽子制裁措施，包括对石油和煤炭的禁运。”