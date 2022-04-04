波兰总理：马克龙总统先生，您与普京谈判了多少次，您取得了什么成果？

波兰/法国/乌克兰

波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）4月4日在出席记者会时就在俄罗斯入侵乌克兰前后，法国总统马克龙与俄罗斯总统普京的持续沟通加以批评，并称“没有人跟希特勒谈判。”

广告 继续浏览后续

乌克兰周日指责俄罗斯军队在首都基辅近郊的城镇布查进行了“大屠杀”，西方领导人对该镇街道上散落的尸体和万人坑图片作出了愤怒的反应。俄罗斯否认了乌方的指控。

波兰曾多次呼吁欧盟及国际社会对俄罗斯实施更严厉的制裁，并向乌克兰提供更多的武器和经济援助。华沙方面还呼吁建立一个国际法庭，以调查俄军在乌克兰杀害平民的事件。

莫拉维茨基周一在出席新闻发布会时对记者们说：“马克龙总统先生，您与普京谈判了多少次，您取得了什么成果？您是否阻止了任何已经发生的行动？”

莫拉维茨基补充说：“我们不应该与罪犯谈判，我们应该与他们战斗......没有人与希特勒谈判。您会和希特勒、斯大林、波尔布特谈判吗？”

据路透社报导，马克龙办公室在回应中表示，普京必须了解西方国家的要求以及无视这些要求对俄罗斯的代价。一位法国总统官员说：“从一开始，（马克龙）总统就使用了所有可用的手段来使普京停止战争：大规模制裁，支持乌克兰，在他们的通话中直接向普京总统提出要求。”

在俄罗斯入侵乌克兰前后，马克龙不遗余力地在普京和乌克兰总统泽连斯基之间进行周旋。他曾于2月初专门到访莫斯科和基辅，自今年年初以来马克龙与普京进行了16次电话会谈。法国总统府称，这些交谈具有“对抗性”，但提供了一个保持沟通渠道的机会，并衡量普京的心态。

法国总统府官员过去对这些电话进行了严厉的解读，称普京在这些电话中显得“偏执”，对法国领导人撒谎，并称马克龙告诉普京，他在2月24日入侵乌克兰时犯了一个严重错误。

马克龙本人周一在接受电台采访时则表示，“非常明显的迹象表明”，“俄罗斯军队在布查犯下了战争罪行”。马克龙还说：“国际正义必须得到伸张。那些对这些罪行负有责任的人必须被追究责任”，因为“没有正义就不会有和平”。

马克龙在采访中还重申了昨日的推文表示，他对发生在布查的“令人无法忍受的场面感到极其震惊”。他说，必须“以最坚定的态度”予以谴责。他还称，从短期来讲，“我们不能允许这种行为继续下去”。

马克龙说：“在布查发生的事情需要一套新的制裁和非常明确的措施。”他称，“因此，我们将在未来几天与我们的欧洲伙伴，特别是与德国进行协调磋商。”他提到对俄罗斯个人和对“煤炭以及石油”的制裁措施。

莫拉维茨基当天亦向媒体表示，呼吁欧洲领导人对俄罗斯实施更有力的制裁措施，并指责俄罗斯在乌克兰实施“种族灭绝”。