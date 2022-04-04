泽连斯基走访布查：这里的暴行彰显了俄军的本性

乌克兰/俄罗斯/国际

乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)4月4日走访了日前得到乌军解放，被发现城镇内出现居民横尸街头和乱葬岗等战争罪行的基辅郊外的布查。

广告 继续浏览后续

据乌克兰总统府介绍，泽连斯基周一走访了基辅地区的布查市，在俄罗斯军队占领期间，那里发生了大规模屠杀平民的事件。泽连斯基参观了人道主义援助中心并与当地居民交谈。

布查市市长费德鲁克（Anatoliy Fedoruk）向泽连斯基介绍了当地的人道主义状况，寻找死难者尸体的进展，评估俄军占领者对私人和公共财产造成的损失，以及该市的重建步伐。泽连斯基向费德鲁克颁发了三级勇气勋章。

泽连斯基还与来到布查记录俄方战争罪行的国际和乌克兰记者进行了交谈。他告诉记者们说：“对我们来说，记者们在这里是非常重要的。我们希望你们向世界展示这里发生了什么，俄罗斯军队在做什么，俄罗斯联邦在和平的乌克兰在做什么。”

泽连斯基指出：“这些是战争罪行，它们将被世界承认为种族灭绝。我们知道有成千上万的人被杀，被折磨，被砍掉四肢。被强奸的妇女，被谋杀的儿童。我相信这是种族灭绝。”

泽连斯基对周围的摄像机简短地说，在俄罗斯军队在布查实施暴行之后，乌克兰与俄罗斯进行谈判“非常困难”。泽连斯基说，在该城镇实施的暴行是“俄罗斯军队的本性”的典型，并补充说俄军“对待人民比动物还糟糕。”

泽连斯基在安保人员的保护下强调：“当你看到他们在这里所做的一切时，谈判是非常困难的。”他警告说，“俄罗斯联邦拖延与乌克兰谈判的时间越长，情况就越糟糕。”

据了解，泽连斯基在访问当地期间还观看了有俄军被毁设备的道路，以及M-06基辅-肖普公路上被毁的跨伊尔平河大桥。他指出，伊尔平河上的部分桥梁将在几个月内修复并重新开放。

此前，泽连斯基已经批准了一项决定，在乌克兰建立一个特殊的司法机制，调查和起诉俄军在该国所犯下的每一项罪行。

泽连斯基在通报中说：“这个机制的本质是国内和国际专家的联合工作：调查员、检察官和法官。这个机制将帮助乌克兰和世界将那些发动或以任何方式参与对乌克兰人民的可怕战争和对我国人民犯罪的人绳之以法。”

欧盟周一宣布，已经与乌克兰成立了一个联合调查小组，以调查俄罗斯战争罪和反人类罪的指控。欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen ）在一份新闻稿中向泽连斯基就周末被揭露的“可怕的谋杀案”表示慰问。

冯德莱恩说：“欧盟准备通过在当地派出调查小组支持乌克兰检察机关来加强这一努力。欧洲司法合作组织和欧洲刑警组织已准备好提供援助。”

冯德莱恩强调：“有必要作出全球反应。欧洲司法合作组织和国际刑事法院之间正在进行会谈，以联合起来，让法院成为联合调查组的一部分。乌克兰当局、欧盟、其成员国和机构以及国际刑事法院的这种协调方法将使证据能够以最完整和有效的方式得到收集、分析和处理。”