乌外长：我对德国总统就对俄政策认错表示欢迎，应迅速以行动纠错

乌克兰/德国/俄罗斯

德国总统、社民党人施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）长期倡导西方与俄罗斯和解，他最新对自己先前的立场表示遗憾，并称自己多年来对北溪2号天然气管道的支持显然是一个错误。乌克兰外交部长库列巴(Dmytro Kuleba)5日通过推特表示：“我欢迎德国联邦总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔的诚实言论，承认德国过去对俄罗斯政策的错误。”

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乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andriy Melnyk）和波兰副总理卡钦斯基（Jarosław Kaczynski）在上周日发表的对德国媒体的采访中，就施泰因迈尔作为代表人之一的德国政界亲克林姆林宫派加以抨击。

面对布查惨案的曝光和舆论压力，曾在默克尔总理任内担任过德国副总理和外长等职的施泰因迈尔最新向媒体表示，俄罗斯入侵乌克兰意味着他和其他人必须诚实地反思他们的错误。

施泰因迈尔告诉记者说：“我对北溪2号的坚持显然是一个错误。”他补充说：“我们在坚持一座俄罗斯不再相信的桥梁，而且其他合作伙伴也警告过我们不要这样做。”

施泰因迈尔谈到：“我们未能成功建立一个共同的欧洲之家。”他补充说：“我不相信弗拉基米尔·普京会为了他的帝国疯狂而接受他的国家在经济、政治和道德上的彻底毁灭。”施泰因迈尔说：“在这一点上，我和其他人一样，都错了。”

施泰因迈尔坦言，德国“将俄罗斯纳入（欧洲）共同安全架构的做法是失败的。”乌克兰外长库列巴周二在推特上转发了德国之声就施泰因迈尔对德国过去对俄政策认错的报道。

库列巴附文称：“我欢迎德国联邦总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔的诚实言论，承认德国过去对俄罗斯政策的错误。”他补充说：“我呼吁德国和其他欧盟国家现在就以迅速和坚决的行动来纠正它们。武器和制裁。我们已经没有时间了。”

此外，梅尔尼克在最新接受德国“今日新闻”（Tagesschau）电视节目采访时呼吁，德国人为他的国家提供更多支持。他指出，乌克兰需要重型武器；德国至少必须暂停从俄罗斯购买天然气。

梅尔尼克在采访中再次要求德国政府向乌克兰提供重型武器系统。他强调乌方单凭火箭筒和“毒刺”导弹是无法击退俄军入侵的。乌克兰首先需要的是坦克、装甲车、榴弹炮和炮弹。

梅尔尼克表示，乌克兰理解德国人“目前不能派兵”支援，但其他一切都必须“摆在桌面上”。关于欧盟计划的对俄煤炭进口禁令的讨论，梅尔尼克指出，他现在希望在布鲁塞尔能有一个非常迅速的决定。

梅尔尼克说：“几个月来，我们一直在推动最严厉的制裁措施。不仅煤炭应该在这个名单上，石油，尤其是来自俄罗斯的天然气、金属和其他原材料也应该在这个名单上。”他强调，只有迅速作出决定，才能将资金流向普京的战争机器，并尽快停止战争。

由于德国在对俄天然气进口禁令问题上犹豫不决，梅尔尼克提议暂停“一两个月”的俄罗斯天然气供应，“以发出普京不能再发动这场战争的信号”。梅尔尼克表示，布查大屠杀是一条红线，这些事件必须得到充分澄清。

梅尔尼克在采访中还感谢德国人收留了他逃难的同胞。同时，他呼吁德国人民向政府施加压力以促使德方采取进一步的措施。

梅尔尼克向德国民众呼吁：“给你们的国会议员写信，寄信”。梅尔尼克指出，每个德国人都可以提高他们的声音。他说，唯一道德上正确的决定是“做一切事情——这至少包括暂停天然气供应。这是打击普京心脏的唯一方式。”