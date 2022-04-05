俄入侵乌城市 士兵先弑乌男人 再强奸甚至集体轮奸家中妇女 法媒指

一乌克兰妇女在基辅郊区战火蹂躏的布查市(Bucha)哀悼遇害的丈夫 2022年4月4日

法国费加罗报基辅特派记者4日晚间发回报道，俄罗斯士兵攻入乌克兰城市令人发指的罪行：首先侵门踏户杀屋内所有男人，然后野蛮强奸，或集体轮奸妇女，甚至不放过乌克兰未成年女孩。

广告 继续浏览后续

乌克兰心理医生卡特琳娜.哈利安(Kateryna Haliant)接受费加罗报战地记者班恩(Margaux Benn )的采访指出，她当医生快10年了，从未在替病人看诊后哭泣。但现在，她听到这些过去从未听过的病人叙述他们如同地狱般的遭遇，她哭了！

这位乌克兰临床心理学家是少数选择免费和匿名替那些声称在被俄罗斯军队占领的领土上被俄罗斯士兵强奸的年轻女孩和妇女的专业人士之一。

卡特琳娜医生指出，看诊时所听到的这些故事都很相似，她说：“就好像俄罗斯人已经计划了这一切。 首先，在早上或下午，那些俄罗斯士兵会检查谁住在这个房子里。 然后他们晚上会再回来，首先杀死家里的任何男人，掠夺金钱和贵重物品。 他们吃喝在房子里能找到的东西，喝醉后，他们就开始强奸女孩和妇女。 即使在幼儿面前。

她明确指出，在她和她的同事所听到的几乎所有案件中，涉及了所有年龄层的俄罗斯男性犯下的集体轮奸事件。

这名女心理医生还指出，我所照顾的这些年轻女孩不再有牙齿：俄罗斯人揍她们，打断他们的牙齿，然后还强奸他们。

她并指出，“到目前为止，我和我的心理医生同事交谈过的受害者，大多是未成年少女。”女医生还说。 “这表明这些俄罗斯军人罪行的普遍严重性，但这还只是冰山一角。”

卡特琳娜医生亲自医疗的有大约有20件看诊案例，那些受害少女主要是居住在伊尔平 (Irpin) 、布查 (Boutcha) 和霍斯托梅尔 (Hostomel) ，这些地区是位于基辅的西北郊战争激烈的中心。