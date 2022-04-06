欧委会再令马耳他停止向境外富商发放“黄金护照”

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欧盟委员会7日再次敦促成员国马耳他立即停止以吸引投资为目的的发放黄金护照行为，否则将向欧盟法院提起诉讼。

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根据欧委会7日发表的公报，欧委会已向马耳他发出意见书，继续推进要求马耳他停止发放黄金护照的努力。倘若马耳他政府在未来两个月内没有具体行动，欧委会将提向欧洲法院提诉。

欧委会在2020年10月就已经针对马耳他和塞浦路斯这两个欧盟成员国发放黄金护照的行为，启动违规程序，认为向外国富商发放黄金护照换取投资的做法，助长贿赂和洗钱。那些欧盟成员国外富商因此可以以金钱换取公民身份，和在欧盟27国境内自由流动和居留的可能性。俄罗斯和中国富豪是这些黄金护照的主要受益者。

3月底欧委会曾再次要求这两个国家立即停止这种投资移民项目。

马耳他政府因应2月底爆发的乌克兰战争，宣布暂停向俄罗斯和白俄罗斯人发放这类护照。欧委会肯定这是一项积极的举措，但注意到这项暂停决定不涉及其它国籍人士。

塞浦路斯则自2021年10月就宣布废除这项入籍规定。欧委会表示，在终止针对该国的违规程序之前，将会仔细审查实际执行情况。

保加利亚是三个发放黄金护照的欧盟成员之一。但该国议会在今年3月底，宣布废止这种做法。

鉴于目前的俄乌战争形势，欧委会特别建议此前曾经发放黄金护照的成员国考虑收回那些可能因乌克兰战争而成为欧盟制裁目标的俄罗斯或白俄罗斯人的欧盟护照。

欧洲议会近期不断提议欧盟加强针对出售欧盟公民身份的行为的管理措施，一方面强调应当禁止第三方以投资换取欧盟公民身份的做法，另一方面也提议加强对以投资换居留的黄金签证的管理，防止洗钱、贿赂、逃税等行为。