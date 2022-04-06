欧洲理事会主席米歇尔表示欧盟迟早必须对俄罗斯的石油和天然气实施制裁

欧盟/乌克兰

据法新社报道，欧洲理事会主席米歇尔周三对欧盟议会表示，欧盟“迟早”必须对俄罗斯的石油和天然气实施制裁。米歇尔4月6日当天指责俄罗斯在乌克兰杀害平民死亡事件是“战争罪行”，这进一步证明里俄罗斯的暴行，他随之敦促对俄罗斯的关键出口采取制裁措施。

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米歇尔的上述讲话是在乌克兰首都基辅附近城镇的布恰事件被曝光之后做出的，乌克兰指控俄军在基辅附近屠杀数百平民，乌克兰总统泽连斯基星期二就联合国安理会未采取行动制止俄罗斯对乌克兰发动的战争提出警告，并呼吁让莫斯科为其在乌克兰犯下的罪行承担责任。乌克兰将事件定性为种族灭绝；俄罗斯方面则断然否认，并反过来指责布恰发生了精心策划且可怕的伪造事件，是乌方在搞“摆拍”“伪造”。联合国秘书长古特雷斯通过推特发文对这一事件表示震惊，并呼吁展开独立调查。

稍早，欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧盟宣布针对俄罗斯的最新制裁，包括禁止从俄罗斯进口煤炭，不会是欧盟的最后一轮制裁，将在这个基础上采取更多措施，可能包括针对俄罗斯石油。欧盟委员会周二宣布，欧盟委员会主席冯德莱恩周三将前往乌克兰首都基辅，会晤乌克兰总统泽连斯基以表达对乌克兰的支持。她将由欧盟外交和安全政策高级代表博雷利陪同前往。欧盟委员会周二提议对俄罗斯实施第五轮制裁，包括拟禁止每年从俄罗斯进口价值40亿欧元的煤炭。这些制裁措施还需先得到欧盟27个成员国支持。

美国也打算加大对俄制裁。华尔街日报说，据一名知情人士透露，美国计划在周三宣布一揽子新的制裁措施，其中包括禁止在俄罗斯的所有新投资。这名知情人士说，这些制裁措施将与美国盟友协调公布，其中还将包括对俄罗斯金融机构和国有企业，以及俄罗斯政府官员及其家人的额外制裁。美国官员称，拜登政府的制裁对象包括俄罗斯最大的两家银行和俄总统普京的两个女儿。

另外，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，周三及周四举行的北约外长会议将讨论向乌克兰提供更多武器，包括例如反坦克武器、弹药、医疗用品和高端武器系统等。他表示，俄罗斯计划占领乌克兰东部的整个顿巴斯地区，建立通往克里米亚的走廊，预计未来数周，俄罗斯将在乌克兰东部和南部进一步推进。