荷兰响应制裁俄罗斯 冻结属俄船东14艘游艇

荷兰外交部长侯科斯特拉(Wopke Hoekstra) 4 月 6 日周三表示，荷兰政府海关当局已将 14 艘游艇封锁冻存在造船厂，其中12 艘正在建造中，2 艘则正在维修中，这些游艇是针对俄罗斯实施制裁锁定的目标。

广告 继续浏览后续

荷兰外交部长在给荷兰议会的一封信中说：“鉴于目前的制裁措施，这些船只目前无法交付、转让或出口，” 在12艘正在打造中的船只，包括有船身 长度超过 35 米的豪华船舶。 这些属于“俄罗斯受益所有人”的游船分布在荷兰五个不同的船坞打造。这是法国费加罗报的报道。

荷兰外交部长指出：“这些不是出现在欧洲制裁名单上的人，但鉴于目前的措施，这些船只 目前暂时停止进行交货、转让或出口。” 当局对于这些正在维修中的游艇进行更深入的调查。

侯科斯特拉并说：正在维修的两艘游艇也在进一步调查中。 “其中一艘游艇与欧盟制裁名单上的人的关系正在调查中。”。 自俄罗斯于 2 月 24 日开始入侵乌克兰以来，包括法国在内俄几个欧洲国家，最近相继宣布没收受制裁的俄罗斯船东游艇。

外交部长指出，“政府强调：遵守和执行对俄罗斯的制裁措施是非常重要。这位部长还说，此外，荷兰还冻结了约 5.16 亿欧元的相关资产和 1.55 亿的交易金额。