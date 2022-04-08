乌东火车站遭导弹袭击死伤严重 欧盟强烈谴责 俄罗斯否认指控

乌克兰/俄罗斯

乌克兰安全部门今天周五报告，乌克兰东部克拉马托尔斯克火车站遭到导弹袭击，造成至少39人死亡，包括4名儿童。死伤人数将有可能增加。欧盟强烈谴责俄罗斯对该火车站袭击。俄罗斯方面称，没有对该火车站发动导弹袭击。

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据法新社今天引述乌克兰安全部门（SBU）表示，在周五对乌克兰东部克拉马托尔斯克火车站的导弹袭击中，至少有39人死亡，包括4名儿童。据SBU发言人Artiom Dekhtiarenko在Facebook上说：“俄罗斯法西斯分子炮击了克拉马托尔斯克火车站，39人死亡，包括4名儿童。”

欧盟外交负责人何塞普-博雷利强烈谴责俄罗斯周五肇事对乌克兰东部克拉马托尔斯克火车站的袭击，该袭击造成伤亡痛苦。

据博雷利在推特上说："我强烈谴责今天上午俄罗斯对#克拉马托尔斯克的一个火车站进行的毫无差别的攻击，该攻击造成数十人死亡，多人受伤。"他谴责说："这是又一次企图关闭逃离这场无理战争的人的逃生通道，造成人类痛苦。

法新社说，俄罗斯军方周五否认对乌克兰东部克拉马托尔斯克火车站的任何导弹袭击，并谴责基辅部队的 "挑衅"。

俄罗斯国防部说："基辅民族主义政权的代表关于俄罗斯对克拉马托尔斯克火车站进行导弹袭击的所有声明是一种挑衅，与事实不符。俄罗斯国防部说，"我们特别强调，在克拉马托尔斯克火车站附近发现的托奇卡-U型战术导弹的碎片，以及目击者播放的（图像），只由乌克兰武装部队使用。"

法新社说，俄罗斯系统地否认对乌克兰的平民死亡负有责任，俄罗斯于2月24日在乌克兰发动了军事侵略行动。俄罗斯指称是特别军事行动。