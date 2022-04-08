乌克兰之鉴：北约已讨论芬兰与瑞典入会议题

乌克兰/北约/瑞芬

美国国务院一名高级官员周四表示，芬兰和瑞典加入北大西洋公约组织(NATO)的前景，是本周在布鲁塞尔举行的北约外长会议讨论的部分内容。自2月24日入侵开始以来，由芬兰媒体机构委托进行的民调显示，情况迅速发生逆转，多数芬兰人现在赞成加入北约。俄罗斯警告将作反应。

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据路透社报道称，美国国务院一名高级官员周四表示，北约会议讨论了芬兰与瑞典加入的可能性。据美国官员称，“显然这将是这些国家要做出的选择。” 这位匿名官员还向记者表示，“北约的大门仍然敞开着，大家对这种潜在的候选资格进行了讨论。”

俄罗斯对乌克兰的入侵促使这两个北欧国家考虑加入北约。

自2月24日入侵开始以来，由芬兰媒体机构委托进行的民调显示，情况迅速发生逆转，多数芬兰人现在赞成加入北约。芬兰外交部长Pekka Haavisto稍早对记者表示，芬兰将在未来几周内就可能寻求加入北约的决定阐明下一步的步骤。

据该报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)已表示，如果芬兰和瑞典加入北约，那么俄罗斯将不得不以自己的做法“重新平衡局势”。