欧盟高官冯德莱恩和博雷利启程去基辅 乌东一车站遭火箭弹袭击

欧洲联盟/乌克兰

欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩和欧盟欧盟外交与安全政策高级代表何塞普-博雷利周五宣布，他们正在前往基辅的路上，以表达他们对乌克兰面对俄罗斯入侵的支持。

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法新社报道，冯德莱恩在推特上写道："我期待着基辅，"她在留言中附上了一张她与博雷利和斯洛伐克总理在火车站台上的照片，旁边是一列印有乌克兰颜色的火车。

欧盟外交部长也发布了一张显示他与冯德莱恩女士和其他人的照片。

欧盟领导人周四宣布了这次旅行，以示对乌克兰的 "坚定不移的支持"。冯德莱恩周四在访问瑞典斯德哥尔摩期间曾告诉记者：“乌克兰人民值得我们团结起来，这就是我明天会去基辅的原因。” 她说，我希望传达非常强而有力的讯息，即我们坚定不移地支持乌克兰人民，还有他们为我辈共同价值英勇地奋战。”

两人预计与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）会面，周六 （9号）将出席在华沙举行的 "为乌克兰站起来 "活动。以便为乌克兰难民筹集资金。欧盟委员会也发表推特证实了这个消息，并指出冯德莱恩将和加拿大总理杜鲁多共同主持这个活动。

俄罗斯入侵乌克兰已经进入第44天，俄军撤离布查镇后传出的图片惨状震惊全球，引发对俄罗斯的进一步谴责和制裁，周四，欧盟通过的制裁就包括对俄罗斯煤炭的禁运和对俄罗斯船只关闭欧洲港口。欧盟还提出将向乌克兰供应武器的资金增加5亿欧元，使入侵开始以来的总额达到15亿欧元。

在冯德莱恩和博雷利基辅行之前，在欧洲议会主席罗伯塔-梅措拉也对乌克兰首都进行了访问。

3月15日，波兰、斯洛文尼亚和捷克共和国的总理在乌克兰首都被围困的情况下，进行了自俄罗斯入侵开始以来欧洲领导人的首次访问。

据莫斯科方面称，俄罗斯军队最近几天一直在放松对基辅的控制，以期将俄罗斯的攻势集中在乌克兰东部地区。

就在冯德莱恩和博雷利乘火车前往基辅时，两枚火箭弹击中乌克兰东部顿巴斯地区的克拉马托尔斯克火车站，至少造成20人死亡，数天来，成千上万的人通过该火车站被疏散到该国其他地区。一名法新社记者看到了装在尸袋中的尸体，至少有20人。路透社称死亡人数超过30人，受伤人数约为100人。