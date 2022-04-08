武器与制裁：泽连斯基敦促不要让乌克兰望眼欲穿

乌克兰/芬兰

乌克兰总统泽连斯基周五今天在芬兰议会面前恳求，不要让乌克兰在等待中盼望西方武器，和对俄罗斯进行进一步强有力的制裁，以配得上1939-40年芬兰抵抗运动流行的 "莫洛托夫鸡尾酒"的名称。二战期间，芬兰人对苏联与德国签订互不侵犯条约深恶痛绝，后抵抗苏联入侵发明土造炸弹，用当时的苏联外交部长莫洛托夫名字叫炸弹。

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据法新社今天报道说，乌克兰领导人批评 "那些让我们等待的人，让我们等待我们深深需要的东西，等待捍卫我们生命的手段"，乌克兰持续呼吁西方提供更强大的武器和更有力的经济制裁。

泽连斯基说，"我们需要我们在欧盟的一些伙伴所拥有的武器，" 这位乌克兰领导人呼吁欧洲对俄罗斯采取 "莫洛托夫鸡尾酒 "的制裁措施，这指的是芬兰人在第二次世界大战中对苏联的战争中流行的燃烧弹的名称。

泽连斯基责问，欧洲能无视对俄罗斯石油的禁运多长时间？

欧盟27国代表周四同意对俄罗斯煤炭实施禁运，并对俄罗斯船只关闭欧洲港口，这是针对莫斯科的第五轮制裁。但基辅要求更多，特别是针对石油和天然气也应该实行制裁与禁运。

据泽连斯基说："我们需要对俄罗斯进行强有力的有效制裁，永久性制裁，一种'鸡尾酒式制裁'，像莫洛托夫鸡尾酒一样让人铭记。

芬兰战士选择火焰瓶的名字是为了诋毁苏联外交部长维亚切斯拉夫-莫洛托夫，他是纳粹德国和苏联之间灾难性的互不侵犯条约的设计师。

泽连斯基多次提到二战中冬季战争（1939-1940年），在此期间，芬兰对苏联的入侵进行了激烈的抵抗，并说这与当前的乌克兰战争有许多相似之处。泽连斯基说：“俄罗斯对乌克兰的战争不仅对我们国家的未来具有决定性意义，而且对所有与俄罗斯接壤的人也具有决定性意义，就像你们83年前那样。”

法新社说，泽连斯基对芬兰国会议员的讲话恰好与一些令人不安的事件相吻合。周五上午，一架俄罗斯政府飞机，即IL-96-300，在芬兰南部海岸附近侵犯了芬兰领空有三分钟之久。

芬兰国防部和外交部的网站也俄罗斯侵犯芬兰领空之前不久遭骇。

法新社说，芬兰与俄罗斯有1300多公里的边界，在乌克兰被入侵后正在考虑加入北约，预计很快就会做出决定。