法国外长：俄军犯下了“反人类罪”

“反人类罪”

欧洲联盟执行委员会主席与最高外交官8日抵达乌克兰首都基辅，表达对乌克兰的坚定支持。俄军则发射火箭攻击乌东火车站，造成至少50人死亡；其中有5名儿童；超过80人受伤。法国总统马克龙谴责了这一卑鄙的行径；法国总统希望能够“收集证据”揭露“俄罗斯的战争罪行”。法国外长勒德里昂表示：对克拉马托尔斯克袭击是犯下了“反人类罪”。

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欧洲联盟执行委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）搭乘火车抵达基辅后告诉现场媒体记者，她此行将向乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）传达一个关键讯息：乌克兰“将踏上加入欧盟之路”。

冯德莱恩表示：“欧盟理事会通常需时数年才会接受加盟申请，但乌克兰在一、两週内就做到了。我要求尽快推动此事，我们的目标是在今年夏天向欧盟理事会提出乌克兰的加入申请。”

乌东城市克拉马托尔斯克（Kramatorsk）一处用于撤离平民的铁路车站8日遭俄军发射火箭攻击，现场当时据称有超过4000人，攻击造成至少50人死亡和超过80人受伤，染血行李散落一地。

顿内茨克州（Donetsk）州长基里兰科（Pavlo Kyrylenko）表示，火车站遭俄军发射火箭攻击，造成至少50人死亡和超过80人受伤，许多伤者伤势严重。

克里姆林宫8日表示，由于俄国的目标已经达成，俄国军方与和谈人员也在执行工作，俄罗斯对乌克兰发动的“特别军事行动”可能在“可预见未来”划下句点。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也说，联合国人权理事会昨天表决将俄罗斯停权时，有部分试图维持平衡立场的国家迫于压力投下赞成票，莫斯科对此表达理解。

土耳其官员则表示，尽管乌克兰布查镇（Bucha）平民杀戮事件及影像阻碍俄乌谈判进展，俄乌两方仍愿意在土耳其举行会谈，但双方就文本达成共识仍有很长一段路要走。

欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）7日支持一项提案，额外拨款5亿欧元以提供乌克兰武器对抗入侵的俄罗斯军队。

澳洲总理莫里森8日表示，澳洲将把20辆自制的“野外征服者”（Bushmaster）装甲运兵车送到乌克兰。

这些装甲车是由法国公司泰雷斯（Thales）的澳洲分公司制造，车身涂成橄榄绿色，侧边印有乌克兰国旗，车 身还印有“与乌克兰团结在一起”（United With Ukraine）字样。

为因应俄罗斯对乌克兰发动战争，欧洲联盟7日通过禁止进口俄国煤炭，以及对俄国船隻关闭欧盟港口。另外，七大工业国集团（G7）也祭出新的对俄制裁。

法新社报导，欧盟轮值主席国法国的一名官员说，上述举措替“非常重大”第5轮对俄制裁打了先锋。

相关方案也包括一项总额达100亿欧元的对俄出口禁令，其中包括高科技产品，并将冻结俄国数家银行的资产。