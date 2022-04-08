美国称应饿死俄罗斯的“战争机器”

乌克兰/俄罗斯/制裁

美国副财长阿德耶莫(Wally Adeyemo)周四告诉路透社，美国正在加强对俄罗斯的制裁，以剥夺莫斯科“战争机器”继续入侵乌克兰所需的资金和零部件，但遏制俄罗斯能源出口这一主要资金来源将需要时间。制裁意味着俄罗斯的钱少了，普京将被迫在支撑经济和投资乌克兰战争之间做出选择。”

广告 继续浏览后续

据路透社称听美国副财长阿德耶莫(Wally Adeyemo)讲，美国计划怎么饿死俄罗斯的“战争机器”。阿德耶莫在接受路透采访时说，如果俄罗斯不停止入侵，美国及其盟国“还有很多我们可以而且将会做的事情”来惩罚莫斯科。

继最初冻结俄罗斯资产的行动之后，华盛顿及其盟国本周又宣布了渐进的步骤。他们目前已接近既要惩罚俄罗斯、又不给国内经济造成痛苦的制裁极限。

阿德耶莫说，拜登总统周三宣布的一项新的投资禁令，禁止美国人投资于俄罗斯公司的股权和债券以及投资基金，切断了俄罗斯国防工业和其他部门与世界最大投资来源的联系。据阿德耶莫说，“这意味着俄罗斯将被剥夺建设经济所需的资本，以及投资于其战争机器的资本，”阿德耶莫说。

当被问及是否会禁止已经在俄罗斯的公司进一步资助其业务时，阿德耶莫说，美国财政部正在与私营部门磋商。阿德耶莫说，美国及其欧洲盟友将对准俄罗斯的军事供应链，不让他们获得造坦克、供应导弹所需要的关键部件。

阿德耶莫说，“我认为影响将是直接的，就像之前的制裁对经济的影响是直接的一样。”美国官员估计，俄罗斯经济今年将出现10%的萎缩，通胀率接近20%。

阿德耶莫说，金融制裁迫使俄罗斯将更多的硬通货能源收入用于捍卫卢布汇率，从而消耗了可用于战争的资金。阿德耶莫说，“这意味着俄罗斯的钱少了，(普京)总统将被迫在支撑经济和投资乌克兰战争之间做出选择。”