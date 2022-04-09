乌克兰将获得更新式武器

乌克兰 俄罗斯

由于乌克兰战争可能持续数月甚至数年，一些国家已准备协助乌克兰在对抗俄罗斯的过程中，将现有苏联时代的武器，转换为更现代的北约式装备。

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中央社转引彭博报导，目前西方各国大体上不提供最先进的武器给乌克兰，免得还要训练乌军使用这些装备。例如斯洛伐克已提供俄罗斯制造的S-300防空系统给乌克兰，虽然它可以从美国获得爱国者飞弹防御系统作为回馈。

但北约组织（NATO）东部成员国的苏制武器有可能将会用完，一些盟国可能会开始在乌克兰以外的地方，训练乌国军队维护和使用更精密的武器，以协助乌克兰逐渐过渡到北约的标准。

与此同时，北约国家正紧急向乌克兰提供其他武器，以帮助其保卫东部领土免受重新定向的俄军攻击。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）本周在布鲁塞尔与北约会面时，赞扬各国提供更多的武器，但哀叹随战事进展，各国花太长时间去调整该送什么给乌克兰的想法。基辅曾表示，其需求包括防空飞弹系统、装甲车和战车。

库列巴谈到他在战争第一周向另一个国家外长提出“某种最先进武器”的要求，但因训练部队至少需要两个月而遭到拒绝。

库列巴会后告诉记者：“如果他一开始就同意我，向乌克兰提供这种武器，我们的人现在就即将完成这项训练，并在一两周内拥有该武器。”

知情人士透露，在北约会议上，库列巴还强调，合作伙伴必须开始採取更长远的想法并运送更多现代系统，同时制定训练和维护计画。

库列巴说，乌克兰在“几天内而不是几週”需要更多援助，而考虑到需要训练，它仍将依赖能够更快取得的苏联装备供应。

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）告诉记者，盟国支持提供新的和更重型的装备给乌克兰。她说：“我们已同意在双边基础上，协助乌军从苏联时代的装备转向北约标准装备。”

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）也表示，盟国正在同时运送苏联时代和更现代的武器给乌克兰。

史托腾柏格警告，这场战争可能持续数月甚至数年。美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）将军表示，这“将会是漫长而难辛的过程”。

不过，盟国计画运送的新武器，可能无法立即帮助乌克兰抵御俄罗斯在东部顿巴斯（Donbas）地区发起的重大新攻势。