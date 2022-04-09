冯德莱恩告诉泽连斯基：你们的战斗就是我们的战斗，欧洲站在你们这边

欧盟/乌克兰/俄罗斯

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）4月8日到访乌克兰首都基辅。冯德莱恩一行当天还对发生乌克兰平民遭受屠杀事件的位于基辅近郊的布查进行了实地访问。冯德莱恩周六在波兰首都华沙参加为支持乌克兰筹资活动时指出，她在布查看到的景象令人“恐怖”，并重申她对正在与俄罗斯入侵作斗争的乌克兰人民的“钦佩”。

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冯德莱恩周六通过推特表示：“你们的战斗就是我们的战斗。欧洲站在你们这边。这就是我昨天在基辅带给乌克兰总统泽连斯基和乌克兰人民的信息。”冯德莱恩当天抵达华沙参加了由欧盟发起的为支持乌克兰举行的全球筹资活动。她指出：“乌克兰人民表现出巨大的勇气。他们值得我们钦佩。他们迫切需要的是我们的支持。让我们团结起来，为逃离入侵的人们筹集急需的资金。”

冯德莱恩周六晚间介绍称：“今天，我们为乌克兰境内外逃离入侵的人们筹集了91亿欧元。而且还会有更多！我们将继续提供支持。一旦炸弹停止下落，我们将帮助乌克兰人民重建他们的国家。”她指出：“在这个黑暗的时刻，世界各国、企业和人民的慷慨解囊提供了一些光明。我要感谢所有参与这项全球团结努力的人。我们将继续支持乌克兰。”

冯德莱恩当天在活动上谈及她对发生乌克兰平民遭屠杀的布查访问时说：“我在布查看到的恐怖无以言表，普京军队的丑陋面孔恐吓人民。” 她强调：“我非常钦佩我们勇敢的乌克兰朋友与之抗争。他们正在为我们的战争而战。”

冯德莱恩补充说：“他们参与的是我们的斗争，因为不仅是乌克兰为其主权和完整而战，而且他们也在为人性是否会获胜，或者是否会导致令人发指的破坏而战。”

泽连斯基和加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）等多国领导人也在这一名为“乌克兰挺身而出”（#StandUpForUkraine）的活动上发表了讲话。泽连斯基赞扬了他的同胞们的勇气，并再次呼吁国际社会向乌克兰提供更多的军事和财政援助。

泽连斯基说：“俄罗斯领导层未能解释一个事实。其攻击世界上另一个最大的国家——乌克兰，乌克兰是勇气中最大的国家。我们不害怕大规模导弹袭击、俄罗斯战机和永无止境的坦克纵队。”

特鲁多在讲话中表示：“我们今天来到这里是为了响应泽连斯基总统关于国际社会动员起来支持乌克兰难民和所有乌克兰人的呼吁。”