奥地利总理到访基辅 英首相约翰逊突访基辅与泽连斯基会晤

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奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）4月9日抵达乌克兰首都基辅与乌总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）和总理什米加尔（Denys Chmyhal）举行了会谈。乌克兰驻英国大使馆当天则在推特上发布了英国首相约翰逊与泽连斯基在基辅会面的图片。英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）随后在推特上对这一消息加以证实。

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内哈默周六上传了他与泽连斯基举行会谈的图片，并附文称：“感谢泽连斯基你在基辅开诚布公的谈话和友好的欢迎。奥地利知道乌克兰人民目前正在遭受什么。我们将在力所能及的范围内提供帮助，以减轻人道主义痛苦并结束这场战争。”

泽连斯基在与内哈默进行会谈后向媒体介绍称：“我们讨论了有关我们双边关系的几个重要问题，关于全力支持乌克兰未来加入欧盟大家庭的问题。我们还讨论了对俄罗斯的强有力的制裁政策和增加制裁的问题。”

乌总理什米加尔也在推特上发布了他与内哈默会面的照片，并表示:“今天在基辅与奥地利联邦总理内哈默举行了会议。感谢欧盟对俄联邦制裁的支持和持续执行，强调需要增加压力以结束战争。讨论了由政府制定的乌克兰恢复计划和基金。”

此前，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）和斯洛伐克总理黑尔格（Eduard Heger）一行8日到访基辅，并与泽连斯基等乌方官员举行了会谈。

值得一提的是，乌克兰驻英国大使馆周六在推特上发布了英国首相约翰逊与泽连斯基在基辅会面的图片。泽连斯基在其Instagram账户上上传了记录约翰逊来访的图片，并表示：“英国首相是对俄罗斯入侵最有原则的反对者之一，是对俄罗斯施加制裁压力和对乌克兰提供国防支持的领导者。欢迎来到基辅，我的朋友！”

英国首相府的一位发言人向媒体表示：“首相已经前往乌克兰，亲自会见泽连斯基总统，以示对乌克兰人民的声援。他们将讨论英国对乌克兰的长期支持，首相将提出一个新的财政和军事援助方案。”

此前，英国政府8日宣布向乌克兰提供价值1亿英镑的追加军事援助，包括800多枚NLAW反坦克导弹和“星光”防空导弹、头盔、防弹背心和夜视镜等军事物资。英国外交部当天还宣布对俄总统普京的两个成年女儿和俄外交部长拉夫罗夫的女儿进行制裁，以进一步打击俄罗斯精英及其家人。