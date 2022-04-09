德国联邦国防军几乎没有可供给乌克兰的武器了

乌克兰

据德国电视一台和德国广播电台报道，多日来，德国前总理默克尔为任期内没有同意乌克兰靠近北约和欧盟而受到批评。基民盟籍默克尔为自己当年的政策做了辩护。但批评声持续不断，认为默克尔对现在的乌克兰战争负有潜在的连带责任。默克尔不再表态。现在，基民盟高层经过讨论后，明确支持前党领袖默克尔的路线。

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乌克兰战争继续牵动德国的神经。据N-TV电视台报道，柏林周六出现了多个反战游行，其中一个游行也反对俄国和北约两大阵营扩张军备。

德国电视二台周六报道说：德国国防部长兰布雷希特表示，德国联邦国防军显然没有多少可以提供给乌克兰的武器了。

在布查暴行曝光后，德国《明镜》周刊，《星星》周刊等报道说，乌克兰士兵也录下了自己非法枪杀俄国伤员的罪行。根据《纽约时报》的调查，为乌克兰作战的士兵枪杀了一名重伤的俄罗斯战斗人员。该视频已在互联网上流传数日。该行为将构成战争罪。俄国士兵于三月间在德米特里夫卡附近遭乌克兰战士非法枪杀。该小镇离布查只有几公里，离基辅也不远。视频上能看到多个俄国士兵一动不动的躺在自己的血泊中。其中一个士兵动了动。乌克兰士兵立即补了一枪，将其杀死。

根据德国电视一台“德国走势”民意调查，民众对德国政府处理乌克兰战争的政策的认可在下降。根据西德意志广播电台周四公布的该民调结果，37%的受访者认为，政府的处理方法是适当的，比三月中旬的上一次民调减少了16个百分点。45%的受访者认为，政府的反应还不够，比三月份增加了18个百分点。11%的受访者认为，政府的处理太过分了，占比减少了3%。91%的人表达了对乌克兰人民的极大关注，64%的人担心欧洲会发生重大战争。

《新苏黎世报》认为，俄国在以残忍的方式威胁乌克兰和西方。但西方还没有失去中国。中国也没有放弃西方。人们必须努力阻挡中国与俄国进一步结盟。