欧盟官员：1/4侵乌俄军失去作战能力

俄军失去战斗力

俄罗斯入侵乌克兰超过1个月，欧盟官员表示，俄军历经严重战损以及后勤作业不佳，约有1/4已“实际上失去作战能力”。在侵乌战事展开前，美国有线电视新闻网（CNN）曾报导，俄军在乌国周围布署了将近120个营级战术群（Battalion Tactical Group，BTG）。如今开战已超过6个星期，将近29个BTG已无法作战。

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欧盟官员指出，俄军尝试化零为整，把残存的2、3个BTG整合成1个，变成连贯的战斗部队。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）7日在接受英国“天空新闻网”（Sky News）访问时坦言，俄军在乌克兰蒙受“严重战损”。

他说：“我军战损严重，这对我们来说是场巨大悲剧。”

培斯科夫在被询及、俄军从基辅市及基辅州撤退是否可视为克里姆林宫的“屈辱”时称，使用这个字眼“是对情势误解”。

他说，俄军从基辅州和切尔尼戈夫州（Chernihiv）撤退，是要在“乌克兰和俄罗斯代表团举行谈判的同时展现善意”。

他并说，俄国之所以这么做，是要“缓解这两个州的紧张情势，展现俄国确实愿意创造持续谈判的舒适氛围”。

CNN无法核实俄军确切阵亡人数。立场亲普京的俄国小报“共青团真理报”（Komsomolskaya Pravda）上月报导，俄军阵亡人数达9861人，为克里姆林宫官方数据的好几倍。

报导称：“根据俄罗斯国防部，俄军在乌克兰特殊行动中失去了9861条人命，还有1万6153人受伤。”但该报在原始报导发出近1天后删文，宣称网站遇骇。

美国和北大西洋公约组织（NATO）官员上月估计，俄军的死亡人数约在3000至1万人之间，乌克兰官员则说，实际数字还要更高。