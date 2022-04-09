欧盟驻乌克兰大使重回基辅办公 意大利等国外交使团跟随效仿

欧盟/乌克兰/俄罗斯

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）4月8日到访乌克兰首都基辅，并与乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)举行了会谈。欧盟对外行动署当天通过声明宣布，欧盟驻乌克兰大使马西卡斯（Matti Maasikas）等外交工作人员将回到基辅继续办公。

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欧盟对外行动署周五发表的声明指出：“欧盟正在恢复其在基辅的外交存在。2月24日俄罗斯入侵后，欧盟驻乌克兰代表团暂时迁往波兰城市热舒夫。今天，博雷利在访问基辅期间宣布，欧盟驻乌克兰代表团的工作现在将再次由基辅领导。”

博雷利表示：“通过这次访问，欧盟又回到了基辅。我的意思是：我们的代表团团长回到这里，以便我们能够更直接、更密切地与乌克兰当局合作。”声明补充说，欧盟驻乌克兰大使马西卡斯周五陪同博雷利和冯德莱恩在基辅进行联合访问。马西卡斯将继续留在基辅工作，重新开放代表团驻地，并评估代表团所有工作人员逐步返回基辅的条件。

博雷利强调：“在基辅期间，我们亲眼目睹了乌克兰政府在非常困难的情况下，仍有能力确保国家和政府机构的有效和全面运作。我们的代表团返回基辅将确保与政府进行更好的互动，并为乌克兰人民提供更多支持。”

在俄罗斯全面入侵乌克兰后不久，欧盟代表团就从基辅撤离了，因为俄军对基辅及其郊区的攻击越来越激烈。撤离后，欧盟驻乌克兰代表团在该国西部城市热舒夫工作，在那里协调欧洲和国际对乌克兰的援助。代表团的一些工作人员仍将在那里工作，并继续进行这些合作努力。

马西卡斯9日通过推特表示，他本人非常高兴能重回基辅。欧盟驻乌克兰代表团在基辅的办公地点院内也再次升起了欧盟的旗帜。此前，斯洛文尼亚、立陶宛和爱沙尼亚等国政府已表示，他们的驻乌克兰使团将迁回基辅办公。

意大利外长迪马约（Luigi Di Maio）周六向媒体介绍称：“扎佐大使（Pier Francesco Zazo）和我们的大使馆从未离开过乌克兰——其在该国西部的利沃夫。但现在是时候向乌克兰人发出一个重要信号了......并感谢他们将俄罗斯军队赶出基辅。”迪马约说，一些意大利公民仍然留在基辅，“由于乌克兰的抵抗，他们更加安全”。