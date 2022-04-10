泽连斯基称俄锁定全欧 乌克兰准备在乌东大战一场

乌东将大战一场

乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯借其侵略行径锁定整个欧洲，阻止俄国侵略乌克兰对于所有民主政体的安全至关重要。泽连斯基的顾问表示，基辅当局已准备好在乌东与俄军“大战一场”，当地数以千计民众忧心俄军即将发动攻势，连忙逃亡避难。10日，乌克兰中部第聂伯罗市（Dnipro）市内机场在俄罗斯军方最新一轮炮击中全毁。

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美联社报导，泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在当地时间9日夜对乌克兰人民的演说中说，俄国的侵略“意图不仅限于乌克兰”，“整个欧洲都是俄国的目标”。

他说：“这就是为何所有民主政体、欧洲所有势力支持乌克兰对和平的渴望，不仅仅是种道德义务。事实上，这是所有文明国家的防御战略。”

数名欧洲领袖致力展现与乌克兰团结一致，泽连斯基感谢英国和奥地利领导人9日造访乌克兰首都基辅（Kyiv）并承诺进一步伸援。

他也为一项全球募资活动感谢欧洲联盟执行委员会和加拿大总理。这项活动为逃离家园的乌克兰民众募得超过100亿欧元。

泽连斯基再度呼吁完全禁止进口俄罗斯石油与天然气，形容油气是俄国“自信和免受惩罚”的源头。

泽连斯基10日在推特表示，他透过电话与德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）讨论额外制裁俄国的可能性，以及提供乌克兰新的国防与财务支持。

美国民间企业马萨尔科技（Maxar Technologies）8日蒐集到的卫星影像显示，一支13公里长的俄军车队穿越乌克兰大布尔卢克镇（Velykyi Burluk），向南进逼顿巴斯地区。

西方军事分析家说，乌克兰东部一块弧形领土─从北端的第二大城哈尔科夫（Kharkiv）到南端的刻松（Kherson）─遭到俄方控制。但根据西方评估，乌军反击威胁到俄国对刻松的掌控，且乌克兰部队持续击退俄军在顿巴斯其他地方的攻势。

法新社报导，乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）表示，乌克兰必须先在东部顿巴斯（Donbas）地区击退俄军，总统泽连斯基才会与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）见面。

国际传真社（Interfax）引述波多利雅科在国营电视台的谈话表示，“乌克兰准备好大战一场。乌克兰非赢不可，包括顿巴斯的战役。唯有这样，乌克兰才会拥有更强而有力的谈判立场”。

“接下来两位总统才会见面，这也许会费时2至3周。”

乌东的克拉莫托斯克（Kramatorsk）火车站前一天遭导弹攻击，造成52死109伤之后，10日恢复疏散行动。莫斯科否认发动这项攻击。

俄罗斯入侵乌克兰迄今6周，在无法如原先计划迅速拿下基辅后，已将作战重心转往乌东和乌南。

英国军事情报单位10日表示，由于入侵乌克兰后兵力损失不断升高，俄罗斯军方正寻求召回2012年以来退役的官兵，以增加武装部队员额。

英国国防部在推特上的一份定期公告称，俄军为提高战力，还包括尝试从摩尔多瓦（Moldova）亲俄派分离势力所控制、未被承认的聂斯特河沿岸地区（Transnistria）招募新兵。