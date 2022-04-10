美国向乌克兰提供“所需武器” 抵御俄军攻势

向乌提供“所需武器”

美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）10日表示，乌克兰寻求更多西方军事援助之际，美国正致力向基辅提供“它需要的武器”，以抵御俄军攻击。

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苏利文表示，拜登政府将向乌克兰运送更多武器，以避免俄罗斯夺取更多乌国领土，并以平民为攻击目标。华盛顿认为这些攻击行为属于“战争罪行”。

苏利文告诉美国广播公司新闻网（ABC News）：“我们将为乌克兰提供击退俄军所需的武器，以阻止他们佔领更多城镇，并犯下更多这类罪行。”

稍后苏利文又在国家广播公司新闻网（NBC News）节目中说，美国“正日以继夜运送我们自己的武器（到乌克兰）…同时安排和协调许多其他国家提供武器援助。每天都有武器送到（乌国），包括今天也有。”

白宫上周表示，自俄罗斯于2月24日入侵乌国以来，美国已向基辅提供17亿美元军援。

现有武器援助包括刺针（Stinger）防空导弹系统、肩射式标枪（Javelin）反战车导弹，以及弹药和防弹衣。

不过，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）仍持续要求美、欧领袖提供更多重型武器和装备，以利乌军在该国东部地区与俄军交战。