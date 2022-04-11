中国欧盟商会致函胡春华敦促调整防疫政策

中国/新冠疫情/欧盟联盟

中国欧盟商会周一（4月11号）表示已致函中国政府，详细说明中国实施的COVID控制措施如何扰乱了欧洲公司，并敦促其修改政策，包括允许对一些COVID阳性患者进行家庭隔离。

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路透社报道，在一封日期为4月8日、致中国国务院和胡春华副总理的信中，商会说 "大规模测试和隔离的旧方式 "无法克服Omicron变体带来的挑战。

路透社称看到了该信的副本并得到了商会的确认。但这封信没有公开发布。

由欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)签署的这封信说："目前为试图控制最近在中国爆发的COVID-19疫情而采取的措施正在造成重大干扰，从物流和生产一直延伸到中国境内的供应链。“

信中补充说，中国德国商会在前一周进行的一项快速调查显示，51%的德国公司的物流和仓储以及46%的德国公司的供应链 "完全被中国目前的COVID-19情况所扰乱或受到严重影响。" 中国美国商会及上海美国商会近期进行的调查也显示，位在上海及中国各地的美企也面临类似困境。

该商会因此建议修订中国的防疫措施，包括允许没有症状或症状轻微的阳性病例在家中隔离，并让中国民众获得信使核糖核酸mRNA疫苗。

路透社说，中国国务院没有立即回应路透社传真的评论请求。

中国国务院及相关单位目前尚未对欧盟商会这封信作出回应。一位商会发言人说："欧盟商会正在与有关当局保持联系，并期待着尽早跟进信件的内容。 "

路透社报道，中国对新冠疫情采取了“清零战略”，试图对所有阳性病例进行检测、追踪和集中检疫，并在上海和东北的吉林省实施封锁试图抑制最近的爆发。但封锁措施迫使工厂要么停止运营，要么通过 "闭环 "运作，即把选定的员工留在现场工作以保持生产线的运行，同时限制外部运输。但即使是闭环操作也受到了供应商关闭的影响。

上海于3月28日起以黄浦江为界分两批对全市进行封控核酸筛查。原方案是第一批先行封控的浦东、浦南等4月1日解封；第二批浦西地区4月5日解封。

而就在欧盟商会致函中国副总理胡春华之际，路透社引述上海发布报道，中国国务院副总理孙春兰4月9日至10日在上海调研指导疫情防控工作，强调，要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，坚定信心迎难而上，咬紧牙关持续奋战，坚决做到“四应四尽”，全力以赴打赢疫情防控攻坚战。孙春兰指出：“作为拥有2,500万人口的超大城市，当前上海疫情防控正处在最紧要的关键阶段，要进一步统一思想，以快制快、兵贵神速，在核酸检测、转运收治隔离、方舱医院和隔离点建设等各方面迅速有力推进。”