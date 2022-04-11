受俄罗斯入侵乌克兰影响 芬兰和瑞典据报或最早今夏申请加入北约

芬兰/瑞典/俄罗斯

英国《泰晤士报》4月10日援引美国政府官员的消息报导称，俄罗斯入侵乌克兰的决定致使其犯下了一个“巨大的战略错误”，因为芬兰和瑞典看起来准备最早在今年夏天加入北约。

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美国有线电视新闻网（CNN）9日报导指出，据北约官员透露称，自俄罗斯入侵乌克兰以来，在北约内部关于瑞典和芬兰加入该集团的讨论变得极为严肃。美国国务院的高级官员说，在上周的北约外长会议上，瑞典和芬兰的外长们都受邀参加了会议。

官员们说，这些讨论强调了俄总统普京对乌克兰的入侵在多大程度上只起到了重振和统一北约联盟的作用，这则与普京在战争开始前声称的目标完全相反。克林姆林宫在发动战争前曾指责并要求北约“停止东扩和接纳新成员”，并称该集团威胁到俄罗斯的安全。相反，自俄罗斯全面入侵乌克兰后，受到巨大压力的北约增强了其联盟东翼的军事部署，并加大了对乌克兰的多国军事援助。

随着俄罗斯在乌克兰的战争持续进行，瑞典和芬兰国内关于加入北约的舆论探讨已经发生了重大转变。一位芬兰前总理向CNN表示，该国加入北约的举动“在2月24日俄罗斯入侵时基本已经完成”。

美国国务院一位高级官员本周举例说：“如果你看看芬兰和瑞典的公众舆论，以及他们的观点在过去六周内如何发生了巨大的变化，我认为这是另一个例子，说明（入侵乌克兰）这一直是一个战略失败。”

芬兰总理马林（Sanna Marin）8日表示，芬兰议会将在“未来几周内 ”讨论加入北约的可能性。她并补充说，希望这些讨论将在“仲夏之前 ”结束。马林说：“我认为我们将进行非常谨慎的讨论，但我们也不会在这个过程中花费更多的时间，因为情况当然是非常严峻的。”

报导指，瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）3月底在接受SVT采访时并没有排除她的国家加入北约的可能性。一位瑞典官员告诉CNN，瑞典正在进行一项安全政策分析，该分析将于5月底完成，预计政府将在该报告后宣布其立场。知情人士们说，瑞典可能会更早地公布其立场，这取决于邻国芬兰何时公布其决定。

芬兰驻美国大使豪塔拉（Mikko Hautala）告诉CNN，两国彼此密切协调，但每个国家都会做出自己的独立决定。一名芬兰官员在上周五表示，他们的国家不会因为“绝望”而寻求加入北约的集体防御。相反，莫斯科在乌克兰的行动已经迫使芬兰“重新思考基本面”。这位官员说：“而且我们确实明白，由于俄罗斯的这些行动，我们与现在存在的这个俄罗斯的关系不可能像以前那样”。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg ）在上周表示：“关于过渡期，我确信我们将找到方法来解决他们可能对可能的申请，和最终批准之间的时期的担忧。”美国国防部在上周五回应称，瑞典和芬兰都没有提出援助请求，但“如果一个国家打电话要求美国提供支持，我们当然会加以考虑。”

斯托尔滕贝格说，瑞典和芬兰“如果决定申请（加入北约），可以很容易地加入这个联盟”，并指出他们“已经合作了很多年，我们知道，在涉及互操作性、对武装部队的民主控制方面，他们符合北约的标准”。这位芬兰官员还指出，他们的国家基本上已经是“一个没有成为成员国的（北约）成员”。报导称，私下里，北约和美国官员说，他们会很高兴看到芬兰和瑞典加入该集团。