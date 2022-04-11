德外长敦促对乌提供重型武器 德企：若政府同意准备好提供多达50辆豹1坦克

德国/乌克兰/俄罗斯

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）4月11日表态敦促西方国家向乌克兰提供“重型武器”，同时对此前媒体报道决定推迟对乌提供坦克援助的德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）提出了含蓄的批评。此外，德国《商报》当天援引德国军工企业莱茵金属公司（Rheinmetall GmbH）的首席执行官的话报导指，该公司正准备向乌克兰提供多达50辆二手的豹1主战坦克。

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贝尔伯克在周一于卢森堡举行的欧盟外交部长会议上说：“很清楚的是：乌克兰需要更多的军事物资，特别是重型武器。”她补充说：“我们每天都看到的可怕的恐怖（景象）”在俄罗斯对乌克兰的战争中使这种物资的需求“更加明显”。

自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，德国在几经波折后已经向乌克兰提供了包括反坦克导弹等防御性武器，而“重型武器”则意味着要对乌提供坦克、大炮或先进的防空系统。多家媒体上周曾报导指，尽管受到德国联合政府中，以贝尔伯克和副总理哈贝克（Robert Habeck）为首的绿党的压力，朔尔茨正在推迟就是否向乌克兰援助德制坦克作出最后决定。

贝尔伯克在最新的发言中还对朔尔茨的立场进行了间接但严厉的批评。她强调：“现在不是找借口的时候；现在是创造性和务实性的时候。”

朔尔茨上周提出，德国应该在向乌克兰运送坦克之前与盟国达成共同立场，而由他的社民党同仁兰布雷希特（Christine Lambrecht）领导的德国国防部则认为，德方不能立即从自己的军队库存中向乌克兰运送坦克，因为其需要这些坦克用于自身防御以及北约任务。

德国国防部发言人周一向媒体表示，向乌克兰提供进攻性武器是复杂的，需要额外的培训以及维护和备件的后勤支持。但贝尔伯克在当天的讲话中对这种说法进行了反驳，并呼吁以“创造性和务实精神”解决“替换备件和联合训练等问题”，以便“尽快支持乌克兰”。

乌克兰和西方官员表示，俄军正准备在未来几周内在乌东地区发动一场重大攻势。乌克兰政府呼吁德国和其他欧盟国家及美国等国政府尽快向其提供坦克和防空系统，以阻止这一攻势，同时以便能够收复目前被俄军占领的乌克兰领土。

值得一提的是，德国《商报》周一报导称，德国军工企业莱茵金属公司的CEO帕佩普格尔（Armin Papperger）向该报透露说，如得到德国政府的批准，该公司可以在六周内向乌克兰交付第一批坦克，其余的在接下来的三个月内通过其子公司莱茵金属公司意大利公司交付。

佩普格尔说，如果乌克兰士兵已经是熟练的军事人员，他们可以在几天内接受豹1主战坦克的操作培训。《商报》报导称，由社民党、绿党和自民党组成的德国联合政府的政治家们，对可能交付豹式坦克持开放态度。

来自绿党的德国副总理哈贝克周一表示，德方为乌克兰提供的武器应该迅速交付，因为俄罗斯从东部发动的攻击迫在眉睫。他补充说：“随着决定向乌克兰提供武器支持，德国承担了一项义务。”

据《商报》报导，德国莱茵金属公司的豹1主战坦克是目前在德国武装部队服役的豹式2号坦克的前身型号，使用该坦克的军队在升级其装备的同时将其退回给了供应商。