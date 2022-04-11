普京前顾问：西方国家停止购买俄能源，战争将结束

欧盟能源

俄国总统普京（Vladimir Putin）前首席经济顾问伊拉里奥诺夫（Andrei Illarionov）4月10日接受BBC采访时说，只要西方国家停止购买俄国能源，不出2个月战争就会结束。

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伊拉里奥诺夫表示，西方国家扬言减少俄国能源进口，但普京对此并不在意，因为欧洲实际上仍持续买进俄国油气，去年欧盟有27%的石油与40%天然气都来自俄罗斯，为俄国挹注不少财源。

伊拉里奥诺夫指出，如果西方国家对俄罗斯出口的石油和天然气实施全面禁运，他敢打赌，可能在1、2个月内，俄罗斯在乌克兰的军事行动就会终止。伊拉里奥诺夫说，“这是西方国家现有的有力工具之一”。

世界银行数据显示，俄国有近2千万人生活在贫困之中，伊拉里奥诺夫指出，随著俄国经济持续深陷困境，“我们可能会看到这个数字增加1倍，甚至3倍之多”。

伊拉里奥诺夫2000年至2005年间担任普京顾问，现住在美国。

他表示，普京的政治野心大过他对国务的关心，俄国政府轮替“迟早”会发生。伊拉里奥诺夫强调，“在当前政权的统治下，俄国绝对不可能有正向的未来”，“俄国不可能重新融入国际社会与全球经济之中”。