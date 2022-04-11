法国兴业银行宣布将退出俄罗斯市场，出售在俄所有资产

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在乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）公开呼吁法国企业撤出俄罗斯之后数周，法国兴业银行（Société générale）4月11日发表声明宣布，将停止在俄罗斯的银行和保险活动，并出售其在俄国分支机构罗斯银行（Rosbank）的多数股权。

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自2月24日俄罗斯全面入侵乌克兰以来，数百家外国公司，从金融公司到零售巨头和国际餐饮品牌等都已相继撤出了俄罗斯市场。但是，法国公司是俄罗斯最大的外国雇主，也是从该国撤出速度最慢的外国公司之一，这促使泽连斯基3月23日在法国国会两院和巴黎市议会发表视频讲话时敦促法国企业离开俄罗斯。

法国兴业银行在周一公布的一份声明中说：“法国兴业银行将停止其在俄罗斯的银行和保险活动，并宣布签署协议，将其在罗斯银行及其在俄罗斯的保险子公司的全部股份出售给罗斯银行的前股东Interros Capital。通过这一经过数周紧张工作达成的协议，集团将有效和有序地撤出俄罗斯，同时确保其员工和客户的连续性。”

声明称：“拟议的交易需要得到监管和竞争法的批准，将按照适用的法律和监管要求进行。该交易预计将在未来几周内完成。出售罗斯银行和俄罗斯保险业务对集团的CET1资本比率的影响，按2021年12月31日的资产价值计算，预计约为20个基点。这主要是由于出售资产的账面净值减值的影响，一方面是对俄罗斯当地风险敞口（截至2021年12月31日约154亿欧元）的取消，另一方面是对法国兴业银行的支付，特别是包括购买方对法国兴业银行授予其子公司的次级债务的偿还。”

法国兴业银行表示：“计划中的处置应导致以下主要项目记入集团的收益表：被剥离业务的净账面价值的减值约20亿欧元；对集团资本比率没有影响的特殊非现金项目约11亿欧元，对应于兑换储备金的规范性逆转。”

泽连斯基在上月的视频讲话中向代表法国民意的国会两院强调：“法国公司必须离开俄罗斯市场：雷诺、欧尚、莱罗伊·梅林和其他公司。它们必须停止成为俄罗斯军事机器的赞助商，成为杀害儿童和妇女的赞助商，成为俄罗斯军队的强奸、抢劫和掠夺的赞助商。所有公司必须一劳永逸地记住，价值观比利润更有价值。”