波兰前总统悼念卡廷惨案而坠机遇难　12年后执政党党魁称该空难是攻击

卡廷

2010年4月10日，波兰时任总统列赫・卡臣斯基搭乘的专机在俄罗斯斯摩棱斯克坠毁；他的孪生兄长、执政党党魁雅洛斯瓦夫・卡臣斯基１１日声称这是一场攻击，凶嫌在波兰与俄罗斯。

广告 继续浏览后续

法新社１１日报导，雅洛斯瓦夫・卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）谴责俄罗斯入侵乌克兰时警告西欧国家，这类入侵事件很容易在西欧重演。

2010年，时任总统列赫・卡臣斯基（Lech Kaczynski）、他的妻子与高阶政府官员参加卡廷（Katyn）屠杀受难者悼念仪式后，从俄罗斯返回时发生空难，当时机上96人全部罹难。

他的哥哥雅洛斯瓦夫１１日在斯摩棱斯克（Smolensk）空难12周年纪念活动上，向总统府前的数千名民众说，关于坠机的原因，他已从“数名消息人士获得完整且经确认的答案，其中包括海外消息人士”。

他并没有进一步透露消息人士的身分，或他们握有什么证据，只说这些资讯“很快”就会公诸于世。

他坦言，“下决定的人以及发动攻击的人在波兰，但大部分是在俄罗斯”，他们的身分仍有待查明。

但自问是谁“从这起罪行中受益”时，雅洛斯瓦夫说，他弟弟的政策对莫斯科而言具有敌意。

他说，“在俄罗斯，后共产主义时代跟共产主义时代一样残暴”。他这番话显然是指俄罗斯入侵乌克兰。

雅洛斯瓦夫也告诫西欧国家，他说：“你们今日在乌克兰看到的场景可能在其他地方重演，不只是在波兰…也可能在巴黎发生，也容易在柏林或罗马上演”。