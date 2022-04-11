泽连斯基呼吁美国及其盟友立即对乌提供更多军援：我们的生存依赖于此

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在美国哥伦比亚广播公司（CBS）周日播出的《60分钟》节目的专访中表示，他无法理解俄罗斯在入侵乌克兰期间所犯下的暴行，并呼吁美国及其盟友立即对乌提供更多的军事援助，以抵御俄罗斯的进一步入侵。

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泽连斯基在走访了发生乌克兰平民遭屠杀事件的布查两天后接受了CBS记者的专访。他在采访中指出：“我们不理解（俄罗斯人）。”他补充说：“你无法真正理解这个世界，这个星球上有人发出这些命令，有人（会执行这些命令）。”

泽连斯基在谈到他在布查看到的惨象时形容说：“死亡。就是死亡。”他指出，被杀害的乌克兰平民的尸体就“像垃圾一样被丢在外面”。尽管泽连斯基一再请求北约在乌克兰设立禁飞区，但美国及其盟友都拒绝了他的这一请求，并强调这可能导致美俄两个核武大国之间发生直接的军事对抗，进而导致“第三次世界大战”。

泽连斯基对此谈到：“我记得，我们所有人都记得，关于第二次世界大战和关于穿制服的魔鬼，阿道夫·希特勒的书籍。”他提及：“那些没有参加战争的国家负有责任吗？那些让德国军队在整个欧洲横冲直如的国家？世界对种族灭绝负有责任吗？是的。是的，世界负有（责任）。当你（有能力）关闭天空时——是的。这很可怕，一场世界大战可能会开始。这是很可怕的。我理解（这一点）。而且我不能给这些人施加压力，因为每个人都害怕战争。但世界是否（对）此负责，我相信是这样，是的。我相信是这样。”

泽连斯基接着说：“（当你）每天站在镜子前，问自己，你是否能够做一些事情？还是你不能做什么？你会在镜子里找到这个问题的答案，以及另一个问题的答案——你（究竟）是谁？这就是我的信念。”他并警告说，如果国际社会现在不为乌克兰做更多事情，那么就意味着俄罗斯可能“越来越接近欧洲”。泽连斯基说：“（俄罗斯）他们只会变得更强大，更不可预测。”

泽连斯基在采访中重申，乌克兰需要国际社会对俄罗斯实施更多的制裁，也需要伙伴国家提供更多的军事援助。他指出，这些国家的领导人们不应该那么恐惧的对待普京。泽连斯基强调：“武器，第一。（领导人们）他们需要非常认真地对待这个问题。他们肯定明白我现在说的是什么。他们必须向乌克兰提供武器，就像他们在保卫自己和自己的人民一样。他们需要理解这一点。如果他们不加快速度，我们将很难在这种压力下坚持下去。”

泽连斯基补充说：“第二个因素是（对俄罗斯的）制裁。因为我们发现制裁中的一些东西对金融专家来说很容易规避。俄罗斯一直在规避制裁，这绝对是事实。西方世界知道这一点。这不应该被允许。这不是电影，这是现实生活。不要再惧怕俄罗斯联邦了。我们已经表明我们并不害怕。”

泽连斯基总统办公室的幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）告诉记者称，他已向拜登政府要求美国对乌提供重型武器，包括坦克和战斗机，并要求快速向乌克兰交付这些重型装备。他强调：“如果我们及时得到这种支持，我们将赢得胜利。”

据CBS引述一位白宫官员的话报导指，叶尔马克收到了美方对他的请求的“同意”，但完成这些清单需要时间。乌克兰人还需要他们已经知道如何使用的俄制武器。与此同时，俄罗斯军队正在强化其在乌克兰东部和南部地区的攻击。

泽连斯基表示：“我们认为这将是这场战争的新浪潮。我们不知道将有多少（俄罗斯武器投入到新的攻击中去）。但我们知道，将比现在多很多倍。”他强调：“（一切）取决于我们将（多快）得到美国的帮助。说实话，我们是否能够（生存）取决于此。我对我们的人民和我们的武装力量有100%的信心。但不幸的是，我没有信心我们会得到我们需要的一切。”

泽连斯基介绍称，乌克兰情报部门在收集涉嫌犯下战争罪行的证据时，截获了俄罗斯士兵与他们的父母谈论“他们偷了什么，绑架了谁”的通讯往来。乌克兰政府还握有俄罗斯战俘的录音，“他们承认杀了人”，并“手握用于轰炸民用目标的地图”。

泽连斯基补充说：“还有根据死者的遗体进行的调查（证据）。” 当被问及俄总统普京是否应被以战争罪被起诉时，泽连斯基回答说：“每一个做出决定、发布命令、履行命令的人，每一个与此有关的人，我相信他们都有罪”。泽连斯基补充说，他确实相信普京是负责人中的“一员”。

战争爆发前，很少有人预料到乌克兰会像现在这样挡住俄罗斯那么久。泽连斯基还不准备说出乌方若取得胜利将会是什么样子，但他把乌克兰人民的勇气作为他相信自己的国家将赢得战争的理由。

泽连斯基表示：“我们作为一个民族团结起来。尽管（我们的人民）明白俄军的人数将是（他们的）十倍，而且将无路可退。就是陷入绝境。（而）我们为我们的存在而战，为生存而战。这就是每个人——（乌克兰）人民、政府、武装部队的联合英雄主义。我们握成了一个拳头。”