泽连斯基呼吁韩国提供军援：1950年代世界帮助了你们，现在我们也希望如此

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）4月11日受邀在韩国国会图书馆大讲堂向该国的议员们发表了视频讲话，并呼吁韩方向乌克兰援助军事武器。

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泽连斯基在演讲中说道：“亲爱的议长先生，亲爱的国会议员们。女士们，先生们，韩国人民！我很感谢有这个机会代表整个乌克兰向你们讲话，乌克兰反对俄罗斯联邦的全面入侵已经47天了。俄罗斯攻击了我们。攻击，利用其军事力量的优势。（俄罗斯）这个国家为这场战争花了几十年的时间准备，几十年和巨大的资源：财政资源——因出口石油和天然气而获得的数千亿美元，（它们被）用于生产和积累武器，以及人力资源。”

泽连斯基说：“俄罗斯已经向我国城市发射了约2000枚导弹。（他们发射的）炮弹的数量根本无法计算。但最糟糕的是，俄罗斯如何利用人民来准备和发动战争。对于俄罗斯人民来说，当他们被迫生活在完全的、彻底的贫困中时，这样的条件是刻意创造出来的。当俄罗斯人民甚至买不起最简单的东西——正常的食物、普通的家用电器、正常的教育。当他们一生中连基本的人权保障都没有的时候。而当他们中的许多人在军队中服役成为唯一的，可以说是社会流动的选择。至少有机会在生活中得到一些东西，至少在某种程度上可以试着自食其力。”

泽连斯基说：“当他们进入战争并进入邻国的领土时，数以万计的俄罗斯军人被正常的生活所震惊。他们被人们生活自足的城市和村庄震惊了。震惊于（乌克兰人）房屋中的家用电器。震惊于人们有正常的食物。相当多的占领者在他们的生活中根本没有见过这样的事情。几乎在第一时间，俄罗斯军队开始在乌克兰境内，在他们成功入侵的地区进行抢劫。他们试图将一切有价值的东西带回俄罗斯：从洗衣机到电脑，从汽车零件到衣服。他们只是塞满了装甲运兵车、卡车、偷来的汽车，并试图把抢来的东西拿出来。”

泽连斯基说：“要知道，曾经有俄罗斯士兵从防弹衣上取下保护板，把偷来的笔记本电脑和平板电脑藏在防弹衣里。这是不可能相信的——当一个人从出生起就非常贫穷，以至于他认为一台笔记本电脑在战争中比自己的生命更有价值。但这正是俄罗斯军队入侵时在我们的土地上看到的情况。这是两个不同世界的碰撞。普通人的世界，他们只是过着和平的生活，只是希望自己和自己的孩子能够和谐，思考着未来。而那些几十年来被国家特别羞辱的人的世界，他们被特别驱赶到贫穷和无法无天的境地，这样他们的政府就可以把他们送到任何风险中，到任何针对邻国的战争中去。”

泽连斯基说：“而这不仅是俄罗斯为了征服乌克兰的战争。这只是第一步。首先，俄罗斯想破坏我们的独立，我们的国家，把它撕碎。想摧毁使我们乌克兰人，（摧毁）使我们成为一个独立国家的一切。然后，俄罗斯想进一步走向欧洲，更进一步到亚洲。在被占领的乌克兰领土上，俄罗斯军队有目的地搜寻教师、任何与军队和国家运作有关的人、活动家、记者。所有那些教育和捍卫民族理念的人。这些人被绑架了。这些人被杀害，故意的（杀害）。这是一道命令，是一种策略。”

泽连斯基说：“但俄罗斯在乌克兰问题上只是刚刚开始。他们计划的下一步是摧毁其他国家，试图征服其他周边国家。俄罗斯想称霸，而且他认为只有一种方式可以做到这一点：派遣其在完全无法无天的情况下培养起来的军队，摧毁允许其他国家生存的一切。通过对我国领土进行导弹和空袭，俄罗斯已经摧毁了数百个确保乌克兰正常经济和社会生活的基础设施。俄罗斯的导弹和飞机正在摧毁油库，毁坏食品仓库、机场、火车站、制造厂和大学。仅仅是938个教育设施就被摧毁了，近300家医院。这是俄罗斯军队故意采取的策略，而不是偶然发生的事情。”

泽连斯基说：“他们正在蓄意破坏居民区和整个城市。使用大炮、迫击炮、坦克。不是一座城市，不是两座（城市），不是三座（城市）。这些（被蓄意破坏的）是几十座城市，俄罗斯军队只是想把它们从地球上抹去。黑色的废墟代替了高楼大厦，成堆的石头和混凝土碎片代替了普通的和平城市。我们仍然无法确定死者的数量。从国家的北部到南部——在所有俄罗斯炮弹到达的地区，炸弹到达的地区，废墟的拆除工作仍在进行。在我国部分领土上，积极的敌对行动仍在进行。俄罗斯正在准备另一次攻势。希望毕其功于一役，打破我们的民族抵抗。占领者集中了数以万计的士兵和大量的设备，试图再次出击。”

泽连斯基说：“最糟糕的情况是在我国南部港口城市马里乌波尔，自3月1日以来一直被俄罗斯军队封锁。那是一个有50万人口的城市。50万人口。占领者封锁了它，甚至不允许食物和水被运到那里。他们试图以最残酷的方式占领它--只是为了摧毁城市里的一切。马里乌波尔被摧毁了，有数以万计的人死亡。但即使如此，俄罗斯人也没有停止攻势。他们想让马里乌波尔成为一个被摧毁的示范城市。”

泽连斯基说：“女士们，先生们，韩国人民！他们是谁？这可以在20世纪看到，而你们还记得这一点。你们知道保卫你们的土地是什么样子的。你们记得在1950年代，你们被那些想破坏你们自由的人攻击。他们破坏，他们杀戮。如果他们成功了，他们会从你们的身份中留下什么？这是一个可怕的问题。但是你们顶住了，世界帮助了你们。现在我们也希望如此，我们没有希望俄罗斯会自行停止入侵，没有希望理性会占上风，俄罗斯领导人会简单地拒绝继续这场战争。俄罗斯只能被迫这样做，其只能被迫寻求和平，被迫停止对人民的折磨，被迫尊重周边国家的独立生活，被迫离开乌克兰的领土。”

泽连斯基说：“我们的反战联盟在这场对俄罗斯的野蛮入侵开始后成型，已经对其实施了前所未有的制裁。但这些制裁是不够的，俄罗斯还没有感觉到他必须停止。这意味着需要做更多的工作，而且不仅仅是在国家层面。俄罗斯银行与全球金融体系的联系必须被切断。有必要限制俄罗斯的能源资源出口，特别是石油。但也有必要让世界上的公司停止成为这个野蛮国家的赞助商，这个国家认为其有权摧毁国家的生命。他认为他有权在全世界播种贫穷、无法无天和死亡。越多的公司停止与俄罗斯的贸易，在俄罗斯工作，向俄罗斯政府交税，理性就会赢得越快。俄罗斯将不得不放弃好战，寻求与世界的妥协。因为已经到了俄罗斯公开用核武器和化学武器敲诈世界的地步了！”

泽连斯基说：“但从战略上来说，我们需要在这里和现在就保护人民，保护那些直接受到俄罗斯军队威胁的人。47天以来，我们一直在抵御几乎整个俄罗斯军队——其最有能力的部队。我们的乌克兰武装部队正在英勇地、非常明智地、合理地利用现有资源和武器进行战斗。我们得到了来自世界各地的帮助。而且我真诚地感谢贵国，真诚地感谢贵国人民的支持。但我们需要更多的帮助，为了在这场与俄罗斯联邦这样一个有准备的对手的战争中生存，对抗一个不计算死亡人数的国家，并且拥有自苏联时代以来无数的军事装备库存......”

泽连斯基说：“我们需要防空系统、飞机、坦克和其他装甲车辆、火炮系统和弹药。而你们有一些东西可以成为我们不可缺少的（物资）。你们有装甲车、防空系统、反坦克、反舰武器。当涉及到在一场旨在完全征服人民的战争中的生存问题时，有必要给出原则性的答案。必须审查武器供应的通常规则，必须迅速采取行动。有必要提供帮助，向乌克兰提供必要的武器，不仅意味着拯救我们人民的生命，不仅让我们有机会解围我们的城市，特别是我们长期受苦的马里乌波尔，而且还可以拯救其他国家和其他地区，使其免遭俄罗斯侵略的进一步部署。”

泽连斯基说：“每个国家都有独立生活的权利。每个城市都有完全安全的权利。每个人都有自由和寻求个人幸福的权利。人们不应该成为某些政权、某些独裁者的工具。人们有权利只是生活。这就是我们为之奋斗的东西。这就是我们要求你们与我们一起捍卫的东西。这也是我们将在这场战争后重建——我希望与你们和整个世界一起（重建）的东西。女士们，先生们! 韩国人民! 今天我在讲话中四次提到我们的马里乌波尔，我们的城市正在经历其历史上最黑暗的时期。我们的城市，俄罗斯军队正在简单地摧毁它。”

泽连斯基说：“我想让你们现在看一段视频。由一名记者拍摄的录像，他在马里乌波尔忍受了数周的俄罗斯封锁。我请你们亲眼看看乌克兰人47天来看到的情况。我们请求帮助阻止这一切。为了乌克兰和其他国家的城市不再看到这样的邪恶。这样，俄罗斯就永远不能再来找他们了。请观看这段视频。”

据韩联社报导，泽连斯基的此次受邀演讲是在韩国国会外交统一委员会方面推进促成的。这是乌方首次公开请求韩国提供武器援助，备受关注。韩国政府此前曾为乌克兰提供防弹头盔、帐篷、毛毯等非战斗装备及医疗物资等人道援助，但屡次表态指，“难以援助杀伤性武器”的立场。据悉，韩国已向乌克兰提供了20多种非武器援助物资，并考虑再次提供援助。