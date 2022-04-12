乌克兰总统夫人：自战争开始就没与老公面对面见面

泽伦斯基

俄乌开战迄今已48天，乌克兰总统夫人透露，自战争第一天起，自己就再也没有机会跟丈夫泽伦斯基面对面见面，只能告诉孩子，他们很快就能见到父亲。

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乌克兰总统夫人欧琳娜泽伦斯卡(Olena Zelenska)日前接受《Vogue》专访时，详细描述乌克兰妇女所面临的恐惧。

欧琳娜说，自己永远记得开战的前夕，是一个再正常不过的工作日和晚上。孩子们放学回来，她处理日常家务，尽管到处都在谈论俄罗斯可能入侵，“但直到最后一刻，人们都无法相信这会发生……发生在21世纪？发生在现代世界？”

2月24日凌晨4时到5时之间，她被一声巨响吵醒，发现泽伦斯基不在床上。当她起身时，发现他已经穿好西装，准备离家。她后来才知道巨响原来是爆炸声，泽伦斯基只说一句：“开始了”。她询问到：“孩子们该怎么办？”泽伦斯基说：“我之后再告诉你。先把必要品和文件收齐，以防万一。”那也是她最后一次看到泽伦斯基穿西装。

在战争初期，泽连斯基就曾在影片中说到，自己是俄罗斯暗杀的1号目标，而家人是2号。但他坚持待在基辅，家人也都在乌克兰境内。

被问及如何向9岁儿子和17岁女儿提起俄罗斯入侵一事时，她说：“没有必要向孩子们解释任何事情。他们看到一切，就像乌克兰的每个孩子一样。当然，这不是他们该看到的，但他们诚实而真诚，你不能对他们隐瞒任何事情。”涉及到孩子时，“最好的策略就是真相”。

她也说，普京试图分裂乌克兰，但不可能成功，“我们当中任何一个人受到折磨、性侵或杀害时，我们会觉得自己在遭受折磨、性侵或杀害。我们不需要宣传机制来引发公民意识和抵抗。我们都感受到的个人愤怒和痛苦，立即激发我们渴望行动，抵抗侵略、捍卫自由。”

她也说，无论是手中拿着武器的士兵、在战火下持续教书的老师，或是在攻击下进行复杂手术的医生，“当野蛮人试图接管我们的国家时，所有人都成为志愿者。我看到这在我们的孩子心中激起最深的爱国情怀。不仅是我的孩子，还有乌克兰的所有孩子。他们长大后将成为爱国者和祖国的捍卫者。”

她也提到许多妇女冒着生命危险，徒步逃离被占领的城市，在没有丈夫、兄弟和父亲帮助的情况下，带着孩子离开。世界正在意识到这些妇女逃离的是什么，在俄军撤离布查等基辅周边村庄后，被屠杀平民的乱葬岗暴露在媒体镜头下。

目前已有约400万乌克兰妇女和儿童逃往其他国家，重新开始生活。欧琳娜说，自己无限感激收容乌克兰难民的国家，但她也呼吁建立禁航区，以防止俄军空袭平民地区。

她说自己已开设Telegram频道，邀请乌克兰民众分享自己的经历，共同记录历史，“每一则个人故事，都是乌克兰的历史”。

来自苹果日报