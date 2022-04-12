乌第一夫人：敌人的头号目标是所有乌克兰人，不要习惯于我们的悲痛

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乌克兰总统泽连斯基的夫人泽连斯卡(Olena Zelenska) 近日接受了美国有线电视新闻网（CNN）的记者阿曼普（Christiane Amanpour）的邮件专访。她在采访中表示：“对乌克兰来说，今天最主要的是整个其他世界听到和看到我们，重要的是我们的战争不会成为‘习惯’，这样我们的受害者就不会成为统计数据。这就是为什么我通过外国媒体与人们沟通。不要习惯于我们的悲痛!”

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阿曼普在采访中问道：“第一夫人，鉴于所发生的一切，你和你的家人是如何坚持下来的？”

泽连斯卡回答说：“这就像走钢丝：如果你开始思考如何做，你就会失去时间和平衡。因此，要坚持下去，你就必须去做你所做的事情。以同样的方式，据我所知，所有乌克兰人都在坚持。许多独自从战场上逃出来的人，看到死亡的人说，经历过后的主要治疗方法是采取行动，做一些事情，为某人提供帮助。我个人得到了支持，因为我努力保护和支持他人。责任纪律。”

阿曼普问：“当你成为第一夫人时，你承诺将儿童作为你工作的核心。看到乌克兰儿童，包括你自己的孩子，在战区受苦受难，这对他们来说是多么大的打击？”

泽连斯卡说：“事实也是如此。儿童和他们的需求是我工作的主要领域之一，同时还提出了......所有乌克兰人的平等权利。战前，我们启动了学校营养改革，为此准备了几年，使之既美味又健康，这样孩子们就会少生病。你问我现在感觉如何？我觉得我们被扔回了几年和几十年前。”

泽连斯卡说：“现在我们不是在谈论健康食品，而是在谈论一般的食品。这关系到我们孩子的生存! 我们不再像以前那样讨论什么是学校的最佳设备，（而是）数百万儿童的教育受到质疑。我们不能谈论儿童的健康生活方式——首要目标是根本拯救（他们）。”

泽连斯卡指出：“我们有一半的孩子被迫出国；成千上万的孩子在身体和心理上受到伤害。（而）在2月23日（俄罗斯入侵乌克兰的前一天），他们还是普通的欧洲学生，有日程安排和假期计划。想象一下，你已经建造和装修了一栋房子，刚刚在窗台上放了花；而现在房子被毁了，在废墟上你必须点火取暖。这就是发生在我们孩子的政策和每个家庭的普遍情况。”

阿曼普说：“请告诉我们你在支持乌克兰妇女和儿童难民方面所做的工作？世界在这方面还能做什么帮助？”

泽连斯卡说：“我现在正在几个方向上努力。去年夏天，我们成功地创建了世界第一夫人和先生们的峰会，现在我的同事们是这方面的真正盟友。首先，我们将我们最脆弱的人——患有（癌症）的儿童、（有）残疾的儿童和孤儿疏散到同意接受他们进行治疗和康复的国家。主要路线经过波兰，并从那里到其他欧洲国家。”

泽连斯卡补充说：“其次，我们正在向乌克兰进口孵化器，以支持正在被俄罗斯人轰炸的城市中的新生儿。在许多医院都有停电，儿童的生命处于危险之中。因此，我们需要能够不间断拯救生命的设备。已经交付了两台这样的设备，并计划再交付八台保温箱。”

泽连斯卡说：“第三，我们正在加快难民儿童和他们的母亲对新地点的适应，因为仅有人道主义援助是不够的。儿童需要在新的地方加速社会化和学校。这尤其适用于数以千计的自闭症儿童，他们发现自己在国外。我们现在正在努力使他们更容易进入课堂，否则他们的发展将直接停止。我们与驻在各国的大使馆一起，正在协调支持乌克兰的活动，（通过举办）几场国际音乐会已经为乌克兰人的人道主义援助筹集了资金。”

阿曼普问：“自从冲突开始以来，你是否能够见到你的丈夫？”

泽连斯卡说：“弗拉基米尔（泽连斯基）和他的团队实际上住在总统办公室里。由于危险，我和我的孩子们被禁止呆在那里。因此，在一个多月的时间里，我们只能通过电话沟通。”

阿曼普问：“整个世界都被你丈夫战时对乌克兰的领导所鼓舞。你于2003年与他结婚，从你们上大学时就认识他。你一直知道他有这样的能力吗？”

泽连斯卡说：“我一直知道，他过去和将来都是我的一个可靠支持。然后他成为一个出色的父亲和我们家庭的支持。而现在，他又表现出同样的特征。他并没有改变。只是更多的人通过我的眼睛看到了这一点。”

阿曼普问：“你有一个17岁的女儿萨沙和9岁的儿子凯里洛。你是如何向他们解释战争的？他们和你在一起吗？”

泽连斯卡说：“幸运的是，孩子们都和我在一起。而且，正如我所说的，当有一个人需要照顾的时候，是非常有纪律性的。顺便说一下，这也适用于孩子们自己，他们在这段时间里急剧成长，也感到对彼此和周围的人负责。”

泽连斯卡补充说：“没有什么特别需要解释的。我们只是在谈论正在发生的一切。当我看了布查的孩子们的采访，或听到我的朋友们关于他们孩子的故事时，我意识到，孩子们对一切的理解并不比成年人差。他们看的是本质。正如一个小孩子所说：‘为什么俄罗斯人对我们如此坏？显然，他们在家里被打了？’”

阿曼普问：“据报道，你是俄罗斯军队的第二大目标，仅次于你丈夫。面对这样的危险，你是如何保持你的决心的？是什么让你选择留在乌克兰？”

泽连斯卡说：“出于某种原因，我经常被问到这个问题。但如果你仔细观察，就会发现每个乌克兰人都是俄罗斯人的目标。每个女人，每个孩子。前几天（在）试图从克拉马托尔斯克（火车站，Kramatorsk ）撤离时，死于俄罗斯导弹的人并不是（乌克兰）总统府的成员，他们只是乌克兰人。因此，敌人的头号目标是我们所有人。”

阿曼普说：“你丈夫曾直接用俄语与俄罗斯人民交谈，但显然很难接触到他们。鉴于对你们人民犯下的暴行，你是否有一个信息，特别是对俄罗斯母亲和妻子的信息，你认为她们现在应该听到？”

泽连斯卡说：“俄罗斯的宣传水平经常与戈培尔在二战期间的宣传相比。但在我看来，它超过了（那个）（时期），因为在第二次世界大战期间，没有互联网，也没有像现在这样的信息获取渠道。现在，每个人都可以看到战争罪行，例如，俄国人在布查犯下的那些罪行，在那里，被绑住双手的平民的尸体只是躺在街上。”

泽连斯卡说：“但问题是，俄罗斯人不想看到整个世界看到的东西，（以便）感觉更舒服。毕竟说：‘这都是假的，这都是假的’，然后去喝你的咖啡，而不是去读某个死去的人的故事，看看她的亲戚和朋友，他们处于悲痛之中。例如，读一读（在）布查的一个受害者的故事，一个叫塔蒂亚娜的女人，她被俄罗斯人的子弹射中，她的丈夫要求侵略者带走尸体，但被殴打和捆绑。”

泽连斯卡说：“如何让俄罗斯人看到这一点？我越来越倾向于认为，不幸的是，根本没有（办法），他们在信仰上是盲目的。他们不想听到和看到。我不会再向他们讲话了。对乌克兰来说，今天最主要的是整个其他世界听到和看到我们，重要的是我们的战争不会成为‘习惯’，这样我们的受害者就不会成为统计数据。这就是为什么我通过外国媒体与人们沟通。不要习惯于我们的悲痛!”

阿曼普说：“你把你的社交媒体账户作为一个平台，向乌克兰士兵和乌克兰抵抗运动致敬。你对你的国家，尤其是你所称的乌克兰抵抗运动的‘女性面孔’有多自豪？”

泽连斯卡说：“在战争的第一天，很明显，没有恐慌。是的，乌克兰人不相信战争，我们相信文明的对话。但当攻击发生时，我们并没有像敌人所希望的那样成为‘受惊的人群’。不，我们成为了一个有组织的社区。一下子，每个社会中存在的政治和其他争论都消失了。每个人都走到一起，保护他们的家园。”

泽连斯卡说：“我每天都能看到这样的例子，而且我从未厌倦过写这些东西。是的，乌克兰人是不可思议的。事实上，我经常写到我们的妇女，因为她们的参与无处不在——她们在武装部队和国防军中，她们中的大多数是医务人员。是她们把孩子和家庭带到安全的地方。例如，只有她们可以出国。因此，在某些方面，她们的作用甚至比男人的作用更多样化；这比（性别）平等更重要！”