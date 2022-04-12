乌著名亲俄政客2月脱逃后遭乌情报部门抓获

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）4月12日通过其Telegram频道宣布，亲俄的乌最高拉达议员、寡头梅德韦丘克（Viktor Medvedchuk）在该国情报部门的一次“特别行动”中被抓获。梅德韦丘克此前因涉嫌“资助恐怖主义”于2021年5月13日开始被当局软禁。他并在今年2月28日，即俄罗斯入侵乌克兰的四天后，逃离失踪。

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泽连斯基周二发布了一张戴着手铐、身穿乌克兰军装的梅德韦丘克坐在椅子上的照片，并配文说：“由于乌克兰国家安全局（SBU）的特别行动得到了执行。干得好! 详情稍后公布。”

在俄罗斯入侵乌克兰之前，梅德韦丘克在乌克兰面临“叛国”的指控，一直被软禁。在入侵后的几天内，他成功逃离限制措施，并一直下落不明。

一些观察家猜测，如果俄普京当局通过2月24日的入侵成功地推翻了泽连斯基政府，梅德韦丘克或他的一个盟友可能是克里姆林宫的首选，以领导乌克兰的傀儡政府。

梅德韦丘克在2014年被美国制裁，“因为他威胁到了乌克兰的和平、安全、稳定、主权或领土完整，并破坏了乌克兰的民主机构和进程。”

但在2014年顿巴斯冲突爆发后，这位寡头还利用其与普京的私人关系，充当了莫斯科和基辅的中间人。在2019年接受美国电影导演奥利弗·斯通的采访时，普京承认他是梅德韦丘克女儿的教父。

普京当时在采访中说：“我不会说我们非常亲密，但我们彼此都很了解。他是（乌克兰前）总统库奇马（Leonid Koutchma）的幕僚长，当时他正是以这个身份要求我参加他女儿的洗礼仪式。根据俄罗斯东正教传统，你不能拒绝这样的请求。”

梅德韦丘克在乌克兰也曾因担任苏联时期官方指定的乌克兰持不同政见诗人斯图斯（Vassyl Stous）的辩护律师而臭名昭著，斯图斯于1985年死于苏联劳改营。

乌克兰国家安全局负责人伊万·巴卡诺夫（Ivan Bakanov）在一份声明中说：“你可能是一名亲俄罗斯的政治家，并为侵略者国家工作多年。你可能最近在躲避司法。你甚至可能穿上乌克兰军装进行伪装......但这能帮助你逃脱惩罚吗？根本没有！你的行为是不对的。镣铐在等着你。而对于和你们一样的乌克兰叛徒！”

巴卡诺夫补充说：“亲俄叛徒和俄罗斯情报部门的特工，请记住——你们的罪行没有时效。而且，没有我们找不到你们的藏身之处！”梅德韦丘克领导的乌克兰政党“反对派平台-为了生活”党在乌克兰议会中拥有450个席位中的34个，支持者主要来自俄语系居民较集中的乌克兰东部和南部一些地区。

今年3月20日，泽连斯基因俄罗斯的入侵暂停了包括该党在内的11个“与俄罗斯有联系”的乌克兰反对党的活动。