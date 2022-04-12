德国总统欲访问基辅遭乌方拒绝 乌外交官：他目前在基辅不受欢迎

德国/乌克兰/俄罗斯

日前曾就他长期以来支持北溪2号天然气管道项目表示公开道歉的德国总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）4月12日在华沙向媒体表示，他希望访问基辅并与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）会晤的计划遭到了乌方的拒绝。

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曾在默克尔任内担任过德国副总理和外长等职的施泰因迈尔日前向媒体表示，俄罗斯入侵乌克兰意味着他和其他人必须诚实地反思他们的错误。施泰因迈尔告诉记者称：“我对北溪2号的坚持显然是一个错误。”他补充说：“我们在坚持一座俄罗斯不再相信的桥梁，而且其他合作伙伴也警告过我们不要这样做。”

施泰因迈尔谈到：“我们未能成功建立一个共同的欧洲之家。”他补充说：“我不相信弗拉基米尔·普京会为了他的帝国疯狂而接受他的国家在经济、政治和道德上的彻底毁灭。”施泰因迈尔说：“在这一点上，我和其他人一样，都错了。”施泰因迈尔坦言，德国“将俄罗斯纳入（欧洲）共同安全架构的做法是失败的。”

施泰因迈尔周二到访波兰首都华沙，并与波兰总统杜达（Andrzej Duda）举行了会谈与记者见面。德国《图片报》先前报导，施泰因迈尔原计划接下来对乌克兰进行访问，但遭打了基辅方面的拒绝。事实上，波兰总统杜达建议他和施泰因迈尔能与波罗的海三国的总统共同前往基辅与泽连斯基会面，以示他们对乌克兰的共同支持。这一联合访问的可能被指是本周日。

此前，乌方对施泰因迈尔与普京当局的密切联系以及他作为德国前外长在改善与俄方所发挥的主导作用提出了高度批评。乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andriy Melnyk）在月初发表的对德国媒体的采访中，抨击施泰因迈尔在与以往的德国对俄政策决裂方面并不认真。

梅尔尼克之前还拒绝参加施泰因迈尔与俄罗斯音乐家举办的声援乌克兰音乐会的邀请。他表示：“在我看来，这场音乐会是向莫斯科方向发出的明确信号，甚至可能是向普京表明：我在这里坚守阵地。”

据德国总统办公室的说法，施泰因迈尔对波兰的访问旨在说明，在俄罗斯于2月24日入侵邻国乌克兰后，德国人和波兰人共同站在乌克兰一边。就对乌访问计划遭拒的消息，施泰因迈尔周二下午告诉媒体称，他本希望与波罗的海和波兰三国的总统一起发出“团结的强烈信号”。

施泰因迈尔表示：“我已经准备好要这么做了。但显然，我必须注意到，这在基辅是不受欢迎的。”《图片报》先前援引一名乌克兰外交官的话说：“我们这里所有人都知道施泰因迈尔与俄罗斯的密切关系”，这位德国总统“目前在基辅不受欢迎，我们会看看情况是否会再次改变。”

尽管同样曾支持过北溪2号项目上马的德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）在2月份取消了该项目，并宣布对德国外交政策进行全面改革，但柏林和基辅之间的关系一直很紧张，泽连斯基上个月呼吁德国联邦议院的议员们开始把原则放在经济之上，彻底孤立普京。