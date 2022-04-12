美国科技公司卫星拍摄、五角大楼证实：大批俄军向乌东集结

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俄乌战争周一进入第四十七天，美国麦克萨（Maxar）科技公司拍摄到的最新人造卫星照片显示，一队长达十三公里的俄军战车队正在乌东哈尔科夫附近向南移动，车队包括装甲车、配备大炮的军车和运载支援及补给设备的军车，情况与数周前在基辅附近出现的俄军战车队相似，显示俄军准备大举攻击乌东顿巴斯地区。

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专家说，俄军下一阶段的军事行动，可能是一次全面攻势，其成败将决定俄乌战争未来的方向。

《华尔街日报》周一报道说，这一新的作战阶段将逼使乌克兰在平坦的地形上进行由坦克、大炮和飞机组成的常规战斗，而这将有利于俄军更好地发挥自身优势。

乌克兰内政部顾问德尼森科在国家电视台称：“依我来看，乌东大规模攻势已经揭开序幕。”乌总统府顾问波多利雅科在表示：“乌克兰准备好大战一场。乌克兰非赢不可，包括顿巴斯的战役。唯有这样，乌克兰才会拥有更强而有力的谈判立场。”

另据美国媒体报道：五角大楼周一证实，卫星图像显示，俄罗斯正在向乌克兰东部派遣数百辆军用车辆，包括步兵和战斗直升机以及火炮等支援部队，为俄乌战争的新阶段做重大准备。五角大楼的一名高级官员提供了有关该车队的新细节，据信该车队有几英里长，旨在支持乌克兰东部的战斗部队。

不愿透露姓名的五角大楼官员说，“这清楚地表明，俄罗斯人希望将更多的军事资源投入到乌克兰东部顿巴斯地区。”

五角大楼高级军事官员和分析人士表示，下一阶段的战争将在更有利于俄罗斯坦克和步兵部队的地形上进行。东部的战斗也将更靠近莫斯科的补给线，战斗区域也更具体。在战争初期，俄罗斯因为战线太长，引发了一系列后勤问题，导致俄罗斯迅速占领乌克兰的计划泡汤。但也有美国军事专家表示，俄罗斯在东部的增援部队也有可能遭遇此前在乌克兰北部遇到的后勤补给问题。