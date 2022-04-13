俄军正调兵遣将重新部署 准备强攻乌克兰东部顿巴斯地区

乌克兰战争

俄罗斯正调兵遣将，准备对乌克兰东部顿巴斯地区发动新的大规模攻击。美国马萨尔科技公司拍摄的卫星照片显示，俄军正重新部署，朝乌克兰东部推进。美国有线电视新闻网CNN报导说，透过卫星照片观察到，由俄罗斯西部贝尔哥罗德州索洛提镇和瓦卢伊基镇通往乌克兰边界的主要高速公路和通道，一路有俄军前进。

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在索洛提和其他俄国城镇杜布罗夫卡、比留奇与列奥诺夫卡附近的原野和农地，可看到俄方出动了数十辆装甲车、带有帐篷的军队和支援装备。列奥诺夫卡距乌克兰边界约8公里。在边界另一侧的乌东境内，可看到好几列载有军事装备的车队出现在维利胡瓦特卡附近的高速公路上。在顿巴斯和附近地区也看到其他的俄军车队。马萨尔科技公司指出，总计这些车队共有200多部车辆，包括坦克车、装甲运兵车、牵引砲和支援装备。

路透社报导说，军事分析师对预测谁将赢得乌克兰工业心脏顿巴斯的战斗持谨慎态度，这场关键的冲突可能是残酷的，并最终决定战争的走向。总部位于波兰的国防顾问公司Rochan Consulting主管穆席卡说：“战斗的结果可能是双方都将遭受重创，双方都无法发动进攻或反攻。”他表示，乌克兰人将为了保卫国土，战至最后一兵一卒。俄罗斯人将遭受重大损失。

分析师表示，莫斯科可能试图冲破乌克兰东部前线，同时用部队、坦克和装甲车从北部和南部夹击，试图从侧翼包抄和包围乌克兰部队。乌克兰可能会试图避免公开的坦克战，使用大砲瞄准补给线和设备，并派遣突袭队攻击车队和后勤线。

由于担心他们的部队可能被包围，乌克兰必须不断评估他们是否应该撤回部队，以避免快速、混乱的撤退，他们可能在这种撤退中被大炮和空中火力分散或击溃。伦敦智库皇家联合军事研究所陆地作战分析师雷诺斯说，一旦部队撤离，前线将成为问题所在。这是乌克兰人将必须做出的决定之一。