法国已冻结237亿欧元俄在法资产 荷兰已禁止20艘涉俄游艇离境

法国/荷兰/俄罗斯

法国经济财政部4月12日公布了自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，法方现已冻结的价值237亿欧元的俄罗斯资产的详细清单。荷兰政府当天亦指，作为执行对俄制裁的一部分，在该国海关官员将另外六艘游艇置于 “加强监视”之下后，共有20艘俄罗斯所有权的游艇现在无法离开荷兰。

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据了解，这份更新的清单首先包括俄罗斯中央银行的法国账户上被冻结的228亿欧元。法国经济财政部表示，除此之外，还应该加上1.78亿欧元的受制裁俄罗斯人士名下的各种银行资产。

受冻结资产清单还包括33处房地产，收购价值合计5.736亿欧元，还有价值超过6000万欧元的6架直升机，以及价值700万欧元的3件艺术品。

法国官员周二还在马赛港扣留了第四艘涉俄游艇，价值超过1.252亿欧元。预计在不久的将来，还会有10个左右的房产加入到这个清单中，受冻结资产总估值将接近240亿欧元大关。

荷兰政府周二表示，在该国海关官员将另外六艘船置于“加强监视”之下后，共有20艘俄罗斯所有权的游艇现在无法离开荷兰。荷兰财政部在一份声明中说，在当局调查这些游艇所有权的同时，它们不允许被交付、转让或出口。

作为调查的一部分，荷兰海关证实，“两艘游艇被发现与欧盟制裁清单上的一个人有关”。

这些船只被允许在规定区域内参加海试。在一次试航中，“海岸警卫队和海关一直关注着游艇，包括物理和电子方面”，该声明解释说。 在这20艘游艇中，长度从8.5米到120米不等。据荷兰财政部称，有14艘正在建造中，2艘在储存中，4艘在维修中。